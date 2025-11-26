Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild)
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild) Bild: Armin Weigel/dpa
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild)
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild) Bild: Armin Weigel/dpa
Panorama
Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 75 verabschiedet sich Moderator Thomas Gottschalk aus dem Fernsehen. Warum er keinen Abschiedsschmerz verspürt - und welche Pläne er hat.

München.

Moderator Thomas Gottschalk (75) möchte sich mit einer wohl letzten Sendung aus dem TV-Geschäft verabschieden - und dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Mit Sicherheit erst einmal für ein Jahr. Wir wollen viel reisen", sagte Gottschalk dem Magazin "Bunte" zu den Plänen mit seiner Frau Karina. "Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe."

"Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden", sagte Gottschalk mit Blick auf seine wohl letzte Samstagsabendshow bei RTL am 6. Dezember. "Die meisten Menschen gehen mit 67 oder schon früher in Rente. Ich verspüre in mir weder Bitterkeit noch bedaure ich, dass Schluss ist."

Entscheidung gemeinsam mit Frau Karina getroffen

Zu seinen Gründen für den TV-Abschied sagte der Moderator: "Weil ich finde, dass ich die veränderten Bedingungen des Fernsehgeschäfts akzeptieren muss. Heute würde kein Sender mehr sagen: Thomas, mit dir machen wir jetzt etwas ganz Neues. Das verstehe ich."

Die Entscheidung, dass nun Schluss sein soll, hat Gottschalk zusammen mit seiner Frau getroffen. "Karina findet den Thomas aus Kulmbach sowieso spannender als den Gottschalk aus dem Fernsehen."

Zur Frage, wie er in Erinnerung bleiben wird, macht sich Gottschalk demnach keinen Kopf. "Jede Zeit hat ihre Helden. Mich wird man vielleicht einordnen, wie ich die Beatles einordne: So was gibt’s nicht wieder." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
14.11.2025
3 min.
Gottschalk entschuldigt sich für Bambi-Auftritt
Gottschalk (75) umarmte Cher (79) auf der Bühne.
Verwirrung, Blackout und ein peinlicher Spruch: Gottschalk erklärt, wie ihm Cher und eine schwebende Disco-Kugel zum Verhängnis wurden.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
12:35 Uhr
2 min.
Stromausfall stoppt Prozess gegen mutmaßliche Linksextreme
Den Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt Rechte angegriffen zu haben.
Ein Stromausfall im Gerichtssaal hat die Verhandlung gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden vorübergehend ausgebremst. Nach einer Pause soll es am frühen Nachmittag weitergehen.
14.11.2025
5 min.
Glamour, Superstars und ein irrlichternder Thomas Gottschalk
Cher wurde mit einem "Legenden"-Bambi geehrt.
Bei der Bambi-Verleihung posieren Cher, Heidi Klum und Cate Blanchett auf dem roten Teppich. Für Irritationen sorgt Moderator Thomas Gottschalk. Tags darauf meldet er sich mit einer Erklärung zu Wort.
Mehr Artikel