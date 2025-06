"Grill den Henssler": Gastro-Juror Heinz Horrmann gestorben

So manche Köche schwitzten im Fernsehen, um ihn zu begeistern. Heinz Horrmann war einer der bekanntesten deutschen Gastro-Kritiker. Sein Weggefährte Reiner Calmund nimmt Abschied.

Berlin.

Der Restaurantkritiker und Vox-Juror Heinz Horrmann ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie sein Kollege und Weggefährte Reiner Calmund unter Berufung auf Horrmanns Ehefrau der dpa sagte. Calmund und Horrmann waren mehrere Jahre gemeinsam als Juroren in den Vox-Sendungen "Die Kocharena" und "Grill den Henssler" zu sehen. Horrmann sei im Schlaf gestorben, seine Ehefrau habe ihn gefunden, sagte der Ex-Manager von Bayer Leverkusen. Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass Horrmann in der Nacht zum 19. Juni zu Hause in Berlin gestorben war.