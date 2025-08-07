Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen.
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen. Bild: Uncredited/Securite Civile/AP/dpa
Dutzende Häuser wurden bei dem riesigen Waldbrand in Südfrankreich zerstört oder beschädigt.
Dutzende Häuser wurden bei dem riesigen Waldbrand in Südfrankreich zerstört oder beschädigt. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen.
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen. Bild: Uncredited/Securite Civile/AP/dpa
Dutzende Häuser wurden bei dem riesigen Waldbrand in Südfrankreich zerstört oder beschädigt.
Dutzende Häuser wurden bei dem riesigen Waldbrand in Südfrankreich zerstört oder beschädigt. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Panorama
Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.

Carcassonne/Paris.

Mehr als zwei Tage nach dem Ausbruch des größten Flächenbrandes in Frankreich seit Jahrzehnten hat ein Großaufgebot der Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen können. Über 2.000 Feuerwehrkräfte und 200 Polizeibeamte blieben mit sechs Löschflugzeugen und drei Hubschraubern weiter im Einsatz, um den Brand in der südfranzösischen Region Okzitanien zwischen Narbonne und Carcassonne zu bekämpfen, teilte die Präfektur am Abend mit.

Die Flammen hätten auf 16.000 Hektar Fläche gewütet, ein Mensch sei ums Leben gekommen und 18 seien nach einer ersten Bilanz verletzt worden. 36 Wohngebäude wurden zerstört und 20 weitere beschädigt. 54 Autos verbrannten und 16 Gemeinden waren von dem Feuer betroffen.

1.500 Haushalte waren am Donnerstagabend weiter ohne Strom. Der Zugang zu sämtlichen Waldgebieten in der bergigen Region wurde bis einschließlich Sonntag zur Verhinderung weiterer Brände verboten. Anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen hatten den Ausbruch des Brandes begünstigt, der von kräftigem Wind angefacht großflächig um sich griff.

Gefahr erneuter Waldbrände

Unterdessen warnte der Wetterdienst Météo France ab Freitag vor einer erneuten Hitzewelle - insbesondere im Süden Frankreichs - mit einer erhöhten Gefahr weiterer Waldbrände. Erwartet werden am Wochenende Temperaturen von 35 bis 41 Grad. Wegen der erwarteten Hitze wurde für elf Départements ab Freitag die zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen.

16.000 Hektar Fläche wurden von dem Waldbrand in Südfrankreich in Mitleidenschaft gezogen.
16.000 Hektar Fläche wurden von dem Waldbrand in Südfrankreich in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
16.000 Hektar Fläche wurden von dem Waldbrand in Südfrankreich in Mitleidenschaft gezogen.
16.000 Hektar Fläche wurden von dem Waldbrand in Südfrankreich in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

Die französische Staatsbahn SNCF strich mit Blick auf die Hitzewelle zahlreiche Intercity-Züge in Südfrankreich. Befürchtet werde, dass die Klimaanlagen der auf den betroffenen Verbindungen eingesetzten rund 50 Jahre alten Waggons für die extremen Temperaturen nicht gerüstet seien, erklärte die SNCF, wie der Sender France Info berichtete. Um Pannen mit den Zügen zu vermeiden, würden während der wärmsten Mittagsstunden Züge zwischen Bordeaux und Marseille sowie zwischen Paris und Toulouse sowie Clermont-Ferrand aus dem Fahrplan genommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
09.08.2025
2 min.
Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem
Schon seit Tagen kämpft die Feuerwehr gegen den Waldbrand in Südfrankreich.
Mehr als 1.500 Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich weiter gegen den größten Brand seit Jahrzehnten. Die Löscharbeiten dürften sich noch ziehen.
05.08.2025
2 min.
Großer Vegetationsbrand wütet in Südfrankreich
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus.
Ein großflächiger Brand breitet sich im Süden Frankreichs rasch aus. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Wind erschwert ihre Arbeit.
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel