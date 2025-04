Großbrand im Münsterland - Firmenhallen zerstört

In Ahlen im Kreis Warendorf bricht in einem Industriegebiet ein Feuer aus und breitet sich rasant aus. Fragen zur Ursache und Schadenshöhe sind noch offen.

Ahlen.

Ein Feuer in einem Gewerbegebiet in Ahlen im Münsterland hat in der Nacht auf Donnerstag vermutlich einen Millionen-Schaden angerichtet. Noch am Morgen war die Feuerwehr damit beschäftigt, den immer wieder aufflammende Brand zu löschen. Das Technische Hilfswerk (THW) zog mit Baggern und Radlagern Glutnester auseinander. "Das Feuer ist unter Kontrolle, aber wir sind noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt", sagte ein Sprecher der dpa. Die Ermittlungen zur Ursache hat die Polizei des Kreises Warendorf übernommen.