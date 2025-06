Großbrand in Villingen-Schwenningen unter Kontrolle

Ein Feuer bricht in der belebten Altstadt aus und greift auf mehrere Gebäude über. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Villingen-Schwenningen.

Der Großbrand in der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg ist nach Angaben der Polizei "weitgehend unter Kontrolle". Derzeit würden in den sechs betroffenen Gebäuden letzte Glutnester gelöscht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Ein Haus sei einsturzgefährdet.