Großbrand in Villingen-Schwenningen gelöscht

Mehrere Gebäude in der malerischen Altstadt von Villingen-Schwenningen gehen in Flammen auf. Auch Feuerwehrleute werden verletzt. Einige Menschen verlieren ihr Zuhause.

Villingen-Schwenningen.

Die Löscharbeiten sind nach dem Großbrand in der Altstadt von Villingen-Schwenningern beendet. Feuerwehrleute sind weiter in der Altstadt und halten Brandwache, wie ein Polizeisprecher am Morgen erklärte. Das Feuer brach den Angaben zufolge am Samstagabend aus und griff auf mehrere Häuser über. Laut Polizei ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.