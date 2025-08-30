Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Tod der 16-Jährigen ist die Anteilnahme groß.
Nach dem Tod der 16-Jährigen ist die Anteilnahme groß. Bild: Swen Pförtner/dpa
Nach dem Tod der 16-Jährigen ist die Anteilnahme groß.
Nach dem Tod der 16-Jährigen ist die Anteilnahme groß. Bild: Swen Pförtner/dpa
Panorama
Große Anteilnahme nach Tod von 16-Jähriger am Bahnsteig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tod einer 16-Jährigen an einem Bahnsteig löst eine Welle der Solidarität aus. Nun gibt es eine Wendung in dem Fall. Das sagt ihr Umfeld dazu.

Geisleden.

Dass der Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland mutmaßlich durch einen Stoß gegen einen Zug verursacht wurde, kommt für ihr Umfeld nicht überraschend. "Das war immer ein vorsichtiges Mädchen", sagte Markus Janitzki (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Geisleden in Thüringen, wo die Familie zeitweise gewohnt hatte. Die Eltern hätten früh vermutet, dass es kein Unfall gewesen sein könne. "Die Empörung und die Wut ist jetzt natürlich sehr groß."

Das Mädchen war am 11. August gestorben. Zunächst war die Polizei von einem Unglück ausgegangen. Am Freitag wurde aber bekannt, dass ein 31-jähriger Iraker verdächtigt wird, die Jugendliche gegen einen Güterzug gestoßen zu haben. Es seien DNA-Spuren des Mannes an der Schulter des Opfers gefunden worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft Göttingen. Der Mann sei per Unterbringungsbefehl in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Große Solidarität nach Spendenaufrufen

Schon vor dieser Wendung seien zwei Spendenaufrufe für die Bestattungskosten der Familie veröffentlicht worden, sagte Janitzki weiter, der nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit der Familie steht. Inzwischen seien dort rund 14.000 Euro eingegangen. "Die Anteilnahme war sehr groß." Es sei viel online gespendet worden, viele ältere Menschen hätten auch persönlich Geld im Rathaus von Geisleden abgegeben. Am Bahnhof in Friedland erinnern Blumen und Kerzen an die 16-Jährige.

An diesem Bahnhof kam das Mädchen ums Leben.
An diesem Bahnhof kam das Mädchen ums Leben. Bild: Swen Pförtner/dpa
An diesem Bahnhof kam das Mädchen ums Leben.
An diesem Bahnhof kam das Mädchen ums Leben. Bild: Swen Pförtner/dpa

Die aus der Ukraine geflohene Familie sei im August 2022 in der Gemeinde im Landkreis Eichsfeld angekommen und habe dort bis Ende November desselben Jahres gewohnt, sagte Janitzki weiter. Später sei sie ins nahe Heilbad Heiligenstadt gezogen. Von dort sei die 16-Jährige zuletzt täglich zu ihrer Ausbildungsstätte nach Friedland gependelt. Das liegt im äußersten Süden Niedersachsens in der Nähe der Landesgrenzen zu Hessen und Thüringen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
31.08.2025
4 min.
Viele Fragen offen nach Tod von 16-Jähriger in Friedland
Noch immer ist unklar, warum eine 16-Jährige in Friedland am Bahnsteig starb. Der Bahnhof steht seither im Fokus der Ermittlungen.
Solidarität und Trauer auf der einen Seite, offene Ermittlungen auf der anderen: Nach dem Tod einer 16-Jährigen in Friedland ist noch vieles unklar.
29.08.2025
4 min.
Mädchen vor Zug gestoßen? Mann kommt in Psychiatrie
Der Bahnhof Friedland im Landkreis Göttingen: Hier starb am 11. August eine 16-Jährige.
Nach dem Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland ist ein 31-Jähriger per Unterbringungsbefehl in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. DNA-Spuren sollen ihn belasten.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel