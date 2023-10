Große Ausstellung zum 65. Geburtstag von Barbie in London

Barbie ist in die Jahre gekommen - und immer noch aktuell. Kommendes Jahr wird die Puppe 65 Jahre alt und bekommt eine Ausstellung in London.

London.

Zum 65. Geburtstag von Barbie würdigt das Design Museum in London die Geschichte der weltbekannten Puppe mit einer neuen Ausstellung. Wie das Museum am Dienstag mitteilte, habe es dank einer Partnerschaft mit der Spielwarenfirma Mattel Zugang zu den Barbie-Archiven in Kalifornien erhalten.