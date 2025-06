Große Hitze und Brände in Griechenland

Der Sommer erreicht einen ersten Höhepunkt: Bei Temperaturen von bis zu 42 Grad erlebt Hellas eine mehrtägige Gluthitze. Die Menschen fürchten die stark erhöhte Waldbrandgefahr.

Athen.

Die Menschen in Griechenland stöhnen unter der ersten starken Hitzewelle dieses Sommers. Vielerorts sollen die Thermometer in diesen Tagen auf Werte von bis zu 42 Grad klettern, teilte das meteorologische Amt mit. Bereits in den frühen Morgenstunden des Freitags wurden örtlich Temperaturen von 36 Grad gemessen. Angesichts der Trockenheit ist die Brandgefahr in vielen Teilen des Landes hoch.