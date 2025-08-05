Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus.
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus. Bild: Idriss Bigou-Gilles/AFP/dpa
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus.
Das Feuer in Südfrankreich breitete sich rapide aus. Bild: Idriss Bigou-Gilles/AFP/dpa
Panorama
Großer Vegetationsbrand wütet in Südfrankreich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein großflächiger Brand breitet sich im Süden Frankreichs rasch aus. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Wind erschwert ihre Arbeit.

Ribaute.

Im Süden Frankreichs wütet ein großes Feuer. Mehr als 5.000 Hektar Land und Vegetation fielen den Flammen zum Opfer, wie die örtliche Präfektur am späten Abend mitteilte. Die Brandentwicklung sei ungünstig.

Oberst Alexandre Jouassard vom Zivilschutz sprach im Sender BFMTV davon, dass sich das in Ribaute ausgebrochene Feuer mit ungewohnter Geschwindigkeit ausbreite. Vermutlich werde der Brand nicht mehr am Abend gelöscht werden. Mehr als 1.200 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer an, das von starkem Wind angefacht wird.

Zwei Menschen wurden bei dem Brand der Präfektur zufolge verletzt. Einer von ihnen erlitt schwere Verbrennungen. Mehrere Gemeinden in der Nähe von Ribaute, das etwa zwischen Carcassonne und Narbonne liegt, wurden dem Sender BMFTV zufolge sicherheitshalber evakuiert. Auch ein Campingplatz wurde geräumt, berichtete der Sender France Info. Zahlreiche Straßen waren wegen des Brandes gesperrt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X zu dem großen Brand: "Alle Mittel der Nation sind mobilisiert." Die Bevölkerung rief der Staatschef zu großer Vorsicht auf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
06.08.2025
3 min.
Eine Tote bei Vegetationsbrand in Frankreich
In der Nacht griff das Feuer weiter um sich.
In der Nacht greifen die Flammen in Südfrankreich weiter um sich. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren. Am Morgen gibt es eine traurige Nachricht.
07.08.2025
3 min.
Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen.
Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel