Großer Waldbrand im Osten Spaniens

Zu dieser Jahreszeit sind Waldbrände in Spanien eigentlich selten. Jetzt ist aber in der Region Valencia ein Feuer ausgebrochen.

Madrid.

Wegen eines größeren Waldbrandes sind im Osten Spaniens rund 850 Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Die am Vortag in Montichelvo in der Region Valencia ausgebrochenen Flammen hätten innerhalb von circa 24 Stunden bereits rund 2000 Hektar Natur erfasst, teilte der regionale Regierungschef Carlos Mazón am Freitag vor Journalisten mit. "Menschen sind bisher aber überhaupt nicht zu Schaden gekommen", betonte der Politiker.