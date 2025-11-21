Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Mädchen wurde an einem Kreisverkehr überrollt. (Symbolbild)
Das Mädchen wurde an einem Kreisverkehr überrollt. (Symbolbild)
Panorama
Grundschülerin wird auf Schulweg von Bus erfasst und stirbt
Ein kleines Mädchen stirbt nach einem Unfall mit einem Schulbus in Baden-Württemberg. Krisen-Teams kümmern sich um Betroffene, die Ermittlungen laufen.

Ottersweier.

Auf dem Heimweg aus der Schule ist ein kleines Mädchen in Ottersweier in Baden-Württemberg von einem Schulbus überfahren worden und gestorben. Die Grundschülerin sei an einem Kreisverkehr überrollt worden, teilte die Polizei mit. Ob das Mädchen zuvor aus dem Bus ausgestiegen war, konnte die Polizei nicht sagen. Mehrere Schulkinder hätten in dem Bus gesessen - wieviele blieb ebenfalls zunächst offen. 

Notfall-Krisen-Teams waren zur Betreuung der Betroffenen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Ein Sachverständiger soll dies in einem Gutachten klären. Das KInd starb noch am Unfallort. Zum genauen Alter äußerte die Polizei sich nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
