Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach 25 Jahren hat Luxemburg einen neuen Großherzog
Nach 25 Jahren hat Luxemburg einen neuen Großherzog Bild: Omar Havana/AP/dpa
Auf den Auftritt der Familie auf dem Balkon haben viele gewartet
Auf den Auftritt der Familie auf dem Balkon haben viele gewartet Bild: Harald Tittel/dpa
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu Bild: Omar Havana/AP/dpa
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef Bild: Omar Havana/AP/dpa
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen Bild: Sam McNeil/AP/dpa
Nach 25 Jahren hat Luxemburg einen neuen Großherzog
Nach 25 Jahren hat Luxemburg einen neuen Großherzog Bild: Omar Havana/AP/dpa
Auf den Auftritt der Familie auf dem Balkon haben viele gewartet
Auf den Auftritt der Familie auf dem Balkon haben viele gewartet Bild: Harald Tittel/dpa
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu Bild: Omar Havana/AP/dpa
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef Bild: Omar Havana/AP/dpa
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen Bild: Sam McNeil/AP/dpa
Panorama
"Guillaume!" - Luxemburg feiert neuen Großherzog
Birgit Reichert, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große Gefühle in einem kleinen Land: Die Luxemburger haben nach 25 Jahren einen neuen Großherzog. Der Jubel ist groß.

Luxemburg.

Über Stunden haben Tausende vor dem großherzoglichen Palast in Luxemburg auf diesen Moment gewartet. Dann ist es soweit: Der neue Großherzog Guillaume von Luxemburg erscheint mit seiner Frau, Großherzogin Stéphanie, auf dem Balkon - und winkt strahlend den jubelnden Menschen zu. Diese schwenken Luxemburg-Fähnchen und rufen "Guillaume! Guillaume!" 

Es ist ein historischer Moment. Hat es doch gerade im kleinen Luxemburg einen Thronwechsel gegeben. Zuerst dankt Großherzog Henri nach 25 Jahren im Amt ab und gibt das royale Amt an seinen ältesten Sohn Guillaume weiter. Wenig später folgt dann die Vereidigung des 43-Jährigen im Parlament: Er schwört den Eid auf die Verfassung und ist somit zugleich Staatschef.

Menschen verfolgen Zeremonie auf Großbildschirmen

"Ich möchte ein Großherzog sein, der Brücken zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Innovation schlägt", sagt er in seiner anschließenden sogenannten Thronrede. Ihm hören nicht nur zahlreiche Menschen an heimischen Bildschirmen in vielen Ländern und vor Großbildschirmen in der Stadt zu, über die die Zeremonie live übertragen wird.

Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu Bild: Omar Havana/AP/dpa
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu
Viele tausend Menschen jubeln dem neuen großherzoglichen Paar zu Bild: Omar Havana/AP/dpa

"Das ist ein historischer Moment", sagt die Luxemburgerin Hanna, die die luxemburgische Fahne als Umhang trägt. Sie schätze Guillaume: Er sei offen und bodenständig. Luca hat sich eine Krawatte mit den Luxemburger Nationalfarben rot, weiß, blau angezogen und sagt: "Ich finde es gut, dass der neue Großherzog so nahbar ist."

Es sind auch viele prominente Gäste gekommen, darunter hochrangige Politiker aus Europa und Königspaare: König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien. Zum Galadinner am Abend treffen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gattin Elke Büdenbender sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Macron im Palast ein.

Es ist ein Tag mit viel Protokollarischem: offizielle Zeremonien, Empfang im Rathaus und der luxemburgischen Regierung. Dennoch geben sich Guillaume und Stéphanie immer wieder als Paar zum Anfassen: Auf dem Weg von einem zum anderen Ort schütteln sie geduldig Hände, halten kurze Gespräche und können fotografiert werden.

Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef Bild: Omar Havana/AP/dpa
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef
Nach der Vereidigung ist Guillaume auch Staatschef Bild: Omar Havana/AP/dpa

Ja, er wolle volksnah und modern sein, sagt Guillaume der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, die Rolle des Großherzogs ist, wirklich ein offenes Ohr zu haben und zuzuhören, um anschließend unterstützend zu wirken." Er und seine Frau wollten zeigen, dass die Monarchie nicht nur ein Palast sei - sondern dass sie auf den Menschen zugingen. So ist der erste Tag schon ein Vorgeschmack.

Fünfjähriger Charles wird Thronfolger

Ein bisschen im Rampenlicht steht auch der älteste der beiden kleinen Söhne des Paares. Der fünfjährige Charles, der auf dem Balkon vom Arm des Papas munter hinunter winkt, ist nun der nächste Thronfolger. "Wie süß!" heißt es immer wieder vor dem Großbildschirm, als der kleine Charles zum Beispiel bei der Zeremonie im Parlament gähnt oder sich bei den Kanonenschüssen zu Ehren von Guillaume die Ohren zuhält. 

Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen Bild: Sam McNeil/AP/dpa
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen
Großherzog Guillaume will Arbeit und Familienleben klar trennen Bild: Sam McNeil/AP/dpa

Ihm sei eine klare Trennung zwischen Arbeit und Familienleben wichtig, sagt Guillaume der dpa. Daher werde für seine Familie im Garten von Schloss Berg - der offiziellen Residenz des Großherzogs - ein Wohnhaus gebaut. Bis das Haus fertig sei, werde es aber noch dauern. Das neue Haus werde nicht mit öffentlichen Geldern finanziert. 

Die Feierlichkeiten zum Thronwechsel ziehen sich über drei Tage: Am Samstag besucht das großherzogliche Paar fünf Orte im Land - und am Abend (4.10.) steigt in der Hauptstadt eine große Party mit Konzert und Drohnenshow.

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr und verkündet Gesetze.

Guillaume verrät ein Geheimnis

Freundlich, offen und wortgewandt gibt sich der neue Großherzog, der fließend Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch spricht. Er hat Politikwissenschaft in Großbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert. Seit Oktober 2012 ist er mit Stéphanie verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt.

Und er verrät zu seinem großen Tag noch ein kleines Geheimnis. In einem anderen Leben wäre er gerne Koch geworden. "Ich koche so gerne. Mein Geist kann sich da ganz beruhigen." Er koche auch bestimmte Luxemburger Gerichte wie die "Gromperekichelcher", ein beliebtes Nationalgericht. Das sind in Öl frittierte Kartoffelpuffer, aber nach luxemburgischer Art. 

"Sie haben einen guten Geschmack, mit bisschen Zwiebeln drin und so weiter. Aber man nimmt nicht ab, wenn man sie isst. Das ist sicher", sagt er lachend. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
29.09.2025
2 min.
Prinz Guillaume wird neuer Großherzog von Luxemburg
Der Thronwechsel ist für das kleine Luxemburg ein großes Ereignis. (Archivbild)
Am 3. Oktober übergibt Großherzog Henri als Staatschef nach 25 Jahren den Thron an seinen Sohn Guillaume. Staatschefs und gekrönte Häupter werden erwartet.
16.09.2025
2 min.
Niederlande feiern "Prinsjesdag" mit allen Prinzessinnen
König Willem-Alexander verliest mit Königin Maxima an seiner Seite die Thronrede.
Am traditionellen "Prinsjesdag" eröffnet der König traditionell das parlamentarische Jahr. Doch für viele Niederländer ist es vor allem die Chance, die königliche Familie live zu sehen.
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Mehr Artikel