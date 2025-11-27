Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild)
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild) Bild: Ahmed Deeb/dpa
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild)
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild) Bild: Ahmed Deeb/dpa
Panorama
Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuerst vermuteten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung bei der Hamburger Familie. Ein Gutachten stellt nun klar: Eine Vergiftung durch Insektizide im Hotel ist die Ursache.

Istanbul.

Die Todesursache der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist einem Gutachten zufolge eine Vergiftung. Diese sei durch in ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung verursacht worden, teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft unter Berufung auf das rechtsmedizinische Gutachten mit. Eine Lebensmittelvergiftung, wie Anfangs vermutet, liege nicht vor. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass die Familie infolge eines Traumas starb. 

Sechs Personen, die im Zuge der Ermittlungen festgenommen wurden, darunter der Hotelbesitzer und der Besitzer der Schädlingsbekämpfungsfirma, blieben weiter in Untersuchungshaft, hieß es weiter. Vier Verdächtige seien freigelassen worden - die Behörden hatten zuvor auch Verkäufer von Streetfood festgenommen, bei denen die Familie gegessen hatte. 

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft teilte nicht mit, welches Gift verwendet wurde. Zuvor hatten Medien unter Berufung auf einen Bericht der Rechtsmedizin berichtet, das im Hotel das toxische Gas Phosphin entdeckt worden sei. Der Stoff wurde der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge etwa in aus dem Zimmer entnommenen Wischproben festgestellt. Auch in Handtüchern des Hotels habe man Phosphin entdeckt. 

Aluminiumphosphid gefährlich in Verbindung mit Wasser

Bei der Bekämpfung von Schädlingen wird häufig der Stoff Aluminiumphosphid eingesetzt. In Verbindung mit Wasser - Luftfeuchtigkeit genügt - entsteht das toxische Gas Phosphin. Das Gas schädigt die Körperzellen von Säugetieren und verhindert in größeren Konzentrationen den Sauerstoff-Transport im Blut. Phosphin kann bei Menschen unter anderem zu Reizhusten, Erbrechen, Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen und beim Einatmen lebensbedrohlich sein.

Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann verstorben. Das Schicksal der Familie, die aus der Türkei stammt, hat für große Bestürzung gesorgt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
25.11.2025
2 min.
Bericht: Phosphingas im Hotelzimmer der Hamburger Familie
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild)
Im Fall der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie gilt eine Vergiftung als Todesursache wahrscheinlich. Nun werden neue Details aus einem Bericht der Rechtsmedizin bekannt.
19.11.2025
2 min.
Fall von Hamburger Familie wirft Licht auf Tod von Studentin
Die Einkaufsstraße Istiklal in Istanbul ist bei Touristen beliebt
Ermittler vermuten eine Vergiftung durch Chemikalien als Grund für den Tod der Hamburger Familie in Istanbul. Das könnte kein Einzelfall sein, wie das Schicksal einer deutschen Studentin nahelegt.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel