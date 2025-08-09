Haarlose Petunia ist "hässlichster Hund der Welt"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hässlicher geht's nicht, befanden die Juroren - und kürten Petunia zur Siegerin.
Hässlicher geht's nicht, befanden die Juroren - und kürten Petunia zur Siegerin. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Petunias Besitzerin durfte sich über ein Preisgeld von 5000 Dollar freuen.
Petunias Besitzerin durfte sich über ein Preisgeld von 5000 Dollar freuen. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Der kuriose Wettbewerb wird seit knapp 50 Jahren in Kalifornien ausgetragen.
Der kuriose Wettbewerb wird seit knapp 50 Jahren in Kalifornien ausgetragen. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Eine schief heraushängende Zunge hat die Chancen von Mops Jinny Lu wohl verbessert.
Eine schief heraushängende Zunge hat die Chancen von Mops Jinny Lu wohl verbessert. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Poppy hatte statt Kuschelfell viel nackte Haut zu bieten.
Poppy hatte statt Kuschelfell viel nackte Haut zu bieten. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Bei diesem Wettbewerb sind Underdogs die Sieger: In Kalifornien ist wieder der Titel "World's Ugliest Dog" vergeben worden. Ein Mischling stach die vierbeinige Konkurrenz locker aus.

Santa Rosa.

Kurze Stummelbeinchen, Glupschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum "World's Ugliest Dog", also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5000 Dollar (etwa 4300 Euro) entgegen. 

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3000 Dollar freuen. 

Poppy, ein 7-jähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weißen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2000 Dollar belohnt.

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Siegerauftritt in der Morning-Show

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird. 

Im vorigen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten. 

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die "hässlichen" Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben. (dpa)

