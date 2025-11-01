Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert.
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert. Bild: Swen Pförtner/dpa
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Vielerorts gab es Partys.
Vielerorts gab es Partys. Bild: Henning Kaiser/dpa
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert.
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert. Bild: Swen Pförtner/dpa
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Vielerorts gab es Partys.
Vielerorts gab es Partys. Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.

Berlin.

An einzelnen Orten flogen Eier und Böller, überwiegend blieb es friedlich. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Polizei in allen Bundesländern gab es in der Halloween-Nacht zum Samstag keine größeren Zwischenfälle, auch wenn die Polizei insgesamt zu hunderten Einsätzen ausrückte. Vielerorts waren verkleidete Menschen auf den Straßen unterwegs, manche feierten bis in die Morgenstunden

Allein in Berlin war die Polizei mit rund 850 Kräften im Einsatz. In der Hauptstadt wie auch in anderen größeren Städten wurde Feuerwerk gezündet. In Berlin waren in den vergangenen Jahren Polizisten und Feuerwehrleute rund um Halloween teils auch mit Pyrotechnik angegriffen worden. In Hamburg gab es 2023 Ausschreitungen - diesmal blieb alles weitgehend friedlich. Ein Überblick über das Geschehen zu Halloween:

Nagel in Süßigkeit entdeckt

In Mittelfranken fand eine Mutter in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel. Das zwölf Jahre alte Mädchen habe das kleine Schokoladen-Ei beim Gehen von Tür zu Tür in Dinkelsbühl südwestlich von Nürnberg gesammelt, teilte die Polizei mit. Nun soll ermittelt werden, wie der Nagel in die Schokolade gelangte. 

Schatulle mit Schmuck mitgenommen

Im Saarland in St. Ingbert-Rohrbach hatte ein 78-Jähriger Kinder erwartet, Süßigkeiten bereitgestellt und die Tür unverschlossen gelassen haben. Ein noch unbekannter Mann soll nach Polizeiangaben die Wohnung betreten, "Süßes oder Saures" gesagt, sich in der Wohnung umgesehen und eine Schmuckschatulle mitgenommen haben. Der auf einen Rollator angewiesene Rentner habe vergeblich versucht, den Dieb noch am Arm festzuhalten. In der Schatulle soll Schmuck im Wert von 250 bis 300 Euro gewesen sein.

Eier-Werfer verfolgt

Junge Menschen sollen in Stuttgart ein Haus mit Eiern beworfen und eine Frau beinahe angefahren haben. Die 55-jährige Bewohnerin des Hauses hatte die vier bis fünf Verdächtigen bis zu deren Auto verfolgt, wie es von der Polizei hieß. Als sie losfuhren, habe sich die Frau vom Wagen abgestoßen, um nicht überfahren zu werden. Dabei sei sie gestürzt und habe leichte Verletzungen erlitten. Sanitäter kümmerten sich um die Frau.

Appell an Jugendliche: Feiert rücksichtsvoller

Im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach wurde der Notruf so oft gewählt, dass die Beamten nicht mehr sofort allen Anrufen nachgehen konnten. Einige Anrufer wegen Ruhestörungen hätten darauf verärgert reagiert, teilte die Polizei mit. Die Beamten zählten zudem neun Körperverletzungen in ihrem Dienstgebiet und appellierten in ihrer Mitteilung insbesondere an Jugendliche, "künftig rücksichtsvoller zu feiern". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
27.10.2025
6 min.
Warum die einen Halloween lieben und die anderen es hassen
Er hat gut lachen: Dieses Jahr ist das Motto in Sven Wagners Halloween-Haus "Freak Circus".
Freitag ist es wieder so weit: Kürbisse flackern, Kinder fordern "Süßes oder Saures", Zombie-Partys steigen. Halloween liebt man oder hasst man - aber aus welchen Gründen eigentlich?
Christoph Driessen, dpa
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
30.10.2025
6 min.
Warum die einen Halloween lieben und die anderen es hassen
Er hat gut lachen: Dieses Jahr ist das Motto in Sven Wagners Halloween-Haus "Freak Circus".
Kürbisse flackern, Kinder fordern "Süßes oder Saures", Zombie-Partys steigen. Halloween liebt man oder hasst man - aber aus welchen Gründen eigentlich?
Christoph Driessen, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel