Handbremse nicht gezogen: Auto überrollt Mann

Ein Mann steigt aus seinem Auto aus. Plötzlich rollt der Wagen los. Was ist passiert?

Schöllnach.

Ein Mann ist in Niederbayern von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 78-Jährige habe beim Aussteigen vergessen, die Handbremse anzuziehen, teilte die Polizei mit. Das Auto rollte daraufhin auf einem leicht abschüssigen Parkplatz in Schöllnach südöstlich von Deggendorf rückwärts. Der Mann versuchte noch, den Wagen stoppen - und stürzte. Der linke Vorderreifen überrollte ihn. Der Fahrer sei am rechten Bein und Unterbauch verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. (dpa)