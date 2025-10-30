Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
HandOfBlood verbindet Gaming-Spaß mit ernsten Themen.
HandOfBlood verbindet Gaming-Spaß mit ernsten Themen. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Investigativ: Marvin Wildhage gewinnt in der Kategorie "Best in Longform".
Investigativ: Marvin Wildhage gewinnt in der Kategorie "Best in Longform". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Running-Influencerin Paula Enzweiler erläuft sich den "Sport"-Preis.
Running-Influencerin Paula Enzweiler erläuft sich den "Sport"-Preis. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music".
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards.
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
HandOfBlood verbindet Gaming-Spaß mit ernsten Themen.
HandOfBlood verbindet Gaming-Spaß mit ernsten Themen. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Investigativ: Marvin Wildhage gewinnt in der Kategorie "Best in Longform".
Investigativ: Marvin Wildhage gewinnt in der Kategorie "Best in Longform". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Running-Influencerin Paula Enzweiler erläuft sich den "Sport"-Preis.
Running-Influencerin Paula Enzweiler erläuft sich den "Sport"-Preis. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music".
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards.
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
HandOfBlood räumt bei VideoDays als Creator des Jahres ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von queer-positivem Deutschrap bis zum "schlechtesten TikToker": Das VideoDays Festival prämiert die besten Social-Media-Stars.

Köln.

Der Webproduzent HandOfBlood ist zum Creator des Jahres gekürt worden. Das gaben die Veranstalter des VideoDays Festival am Abend bei einer Award-Gala in Köln bekannt. Der 33-Jährige aus Salzgitter, der bürgerlich Maximilian "Hänno" Knabe heißt, wurde im Bereich "Streaming" mit einem weiteren Social-Media-Preis ausgezeichnet.

Der Game-Influencer sprach kurz vor der Bundestagswahl im Januar in seinem Twitch-Stream über zwei Stunden lang mit dem damaligen Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck. "Er verbindet Welten: Gaming mit Politik, Haltung mit Humor, elektronische Musik mit Twitch. Er zeigt, dass man mit Entertainment nicht nur unterhält, sondern wirklich etwas bewegen kann", sagte Tobias Schiwek, Geschäftsführer des Medienunternehmens We Are Era, das den Branchentreff organisiert hat.

Bei den VideoDays Festival Awards, der selbst ernannten "Oscar-Verleihung der Social-Media-Branche", wurden insgesamt 19 Trophäen und ein Ehrenpreis verliehen. 

Preise fürs Rennen und Recherchieren

Der kurdische Musiker Baran Kok, der für queer-positiven Deutschrap steht, bekam ebenso einen Preis wie der Webproduzent Marvin Wildhage. Der 29-Jährige recherchiert in seinen YouTube-Videos ausführlich zu Themen wie Prostitution und Wettindustrie. Running-Influencerin Paula Enzweiler (Paula.enx) gewann die Sport-Kategorie.

Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music".
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music".
Deutschrap mit Haltung: Baran Kok gewinnt in der Kategorie "Music". Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Den Publikumspreis als Newcomer des Jahres ergatterte Legendary Mirko, der sich selbst als "schlechtesten TikToker in Deutschland" bezeichnet. Sichtlich ergriffen und überrascht nahm Komiker Phil Laude (35) den Ehrenpreis entgegen. Er war von 2006 bis 2015 Mitglied des Comedy-Trios Y-Titty.

Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards.
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards.
Phil Laude freut sich über den "Ehrenpreis" bei den VideoDays Festival Awards. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Vor der Preisverleihung im Kölner E-Werk hatten sich beim VideoDays Festival rund 800 Content Creators mit Akteuren der Kreativ- und Medienbranche vernetzt - wie Produzenten, Medienhäuser und Agenturen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
2 min.
Kölner VideoDays: Creators setzen auf Vielfalt und Popkultur
Tobias Schiwek, Mitveranstalter des VideoDays Festival, setzt auf Medienkompetenz.
Beim VideoDays Festival in Köln diskutieren 800 Creators über neue Trends im Netz. Von ultrakurzen Clips bis zu langen Livestreams – die Szene wandelt sich rasant.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
15.10.2025
2 min.
Knast statt Malle: Ballermann-Stars in Knossis "Big Brother"
"Knossi" lädt zum dritten Mal zu seiner "Big Brother"-Version ein.
Während am Ballermann das Saisonfinale steigt, ziehen bekannte Partysänger in Knossis Livestream-Container. Wer hält 57 Stunden durch?
Mehr Artikel