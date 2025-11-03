Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Hans Zimmer sagt zwei Konzerte wegen Grippeerkrankung ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Tournee soll in Kürze fortgesetzt und die Auftritte sollen nachgeholt werden.

London.

Große Enttäuschung für die Fans von Hans Zimmer. Der deutsche Hollywood-Komponist ("The Dark Knight", "Fluch der Karibik") muss krankheitsbedingt zwei seiner Deutschland-Konzerte verschieben. Der 68-Jährige habe die Auftritte am 3. November in seiner Heimatstadt Frankfurt und am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat absagen müssen, teilte der Veranstalter mit.

Starkomponist leidet an Grippe

Zuvor hatte der zweifache Oscar-Gewinner ("Der König der Löwen", "Dune") seinen Auftritt in Düsseldorf krankheitsbedingt abbrechen müssen. Berichten zufolge hatte Zimmer dem Publikum bereits zu Beginn der Show erzählt, er habe sich eine Grippe eingefangen. Nach der Pause kehrte der populäre Komponist nicht auf die Bühne zurück. Seine Band spielte das Konzert ohne ihn zu Ende.

Wie die Konzertagentur Semmel Concerts der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte, wird derzeit an Ersatzterminen für Frankfurt und Mannheim gearbeitet. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Auftritte sind laut Semmel Concerts nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Zimmers nächste Shows am 8. und 9. November in Wien sollen demnach wie geplant stattfinden.

Die Tournee "Hans Zimmer Live - The Next Level" dauert noch bis April 2026. Zwei weitere Deutschland-Konzerte in Hannover und Dortmund sind erst im März 2026 geplant. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur hatte Zimmer "ein überraschendes Erlebnis" angekündigt, "das euch glücklich macht, euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und das man nicht so schnell vergessen wird". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
"Wicked"-Regisseur bleibt trotz Oscar-Erfolg bescheiden
Regisseur Jon M. Chu hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" für das Kino adaptiert. (Archivbild)
Bald startet die Fortsetzung des Musicalfilms "Wicked". Teil eins mit Popstar Ariana Grande und Cynthia Erivo holte zwei Oscars. Für Regisseur Jon M. Chu zählt aber etwas anderes als der Oscar-Hype.
03.11.2025
2 min.
Gitarrenikone Slash mit Blueskonzert für einen Tag im Kino
Kultgitarrist Slash ist mit seinem Konzertfilm "Live at the "S.E.R.P.E.N.T. Festival" für einen Tag im Kino zu sehen.
Wenn er nicht gerade mit Guns N' Roses tourt, geht Gitarrist Slash seiner Bluesleidenschaft nach. Ein Konzert von ihm kommt jetzt ins Kino. Auch sein Bandkollege Duff hat ein neues Live-Album.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel