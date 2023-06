Harrison Ford: "An alle Produzenten: Ich bin bereit"

Nun ist er im neuen "Indiana Jones"-Film zu sehen - und das mit 80 Jahren. Aber Rente? Daran denkt Harrison Ford noch lange nicht.

US-Star Harrison Ford (80) denkt trotz seines Alters nicht ans Aufhören. "Ich liebe diesen Job und würde ihn sehr gerne weitermachen", sagte der Schauspieler der "Augsburger Allgemeinen". "Und offenbar nimmt man es mir immer noch ab, dass ich in die Haut anderer Menschen schlüpfe." Ford warb dabei für weitere Rollen: "Meine Botschaft an alle Produzenten: Ich bin bereit."

Ford war erst am Donnerstag in Berlin bei der Deutschlandpremiere des neuen "Indiana Jones"-Films bejubelt worden. Vor 15 Jahren kam der Vorgänger "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" heraus. Der neue Film über den Abenteuer-Archäologen startet am 29. Juni in den deutschen Kinos. (dpa)