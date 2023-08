"Harry Potter"-Zug darf wieder fahren

Fort William.

Der "Harry Potter"-Zug in Schottland darf wieder auf seiner malerischen Route durch die Highlands fahren. Die britische Bahnaufsicht Office of Rail and Road (ORR) genehmigte eine vorübergehende Ausnahme der Sicherheitsregeln. Damit kann der "The Jacobite" genannte Zug bis zum 30. November wieder in Betrieb genommen werden, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.