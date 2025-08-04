Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Jugendlichen sind von den Einsatzkräften nur noch begrenzt beziehungsweise gar nicht mehr ansprechbar vorgefunden worden. (Symbolbild)
Die Jugendlichen sind von den Einsatzkräften nur noch begrenzt beziehungsweise gar nicht mehr ansprechbar vorgefunden worden. (Symbolbild) Bild: Stefan Sauer/dpa
Panorama
Hasch-Brownies gegessen – Feuerwehrboot rettet Mädchen
Mit Haschisch versetzte Brownies haben vier Jugendliche gesundheitliche Probleme bereitet. Zunächst mussten sie allerdings vom Wasser aus einem abgelegenen Bootshaus gerettet werden.

Güstrow.

Nach dem Verzehr von Haschisch-Gebäck sind vier Mädchen im Landkreis Rostock per Rettungsboot gerettet worden. Die 16- bis 17-Jährigen hätten nach dem Essen der Hasch-Brownies in einem Bootshaus am Güstrower Inselsee gesundheitliche Probleme bekommen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte hätten sie am Samstagabend nur noch begrenzt beziehungsweise gar nicht mehr ansprechbar vorgefunden. Eine von ihnen hatte den Angaben zufolge zuvor noch ein Familienmitglied informiert, das die Mädchen in ihrer Notlage vorfand und die Rettungskräfte alarmierte.

Weil das Bootshaus demnach nur sehr umständlich zu Fuß zu erreichen ist, wurden die Jugendlichen mit einem Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow an Land und anschließend per Rettungswagen in die örtliche Kinderklinik gebracht. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war demnach im Einsatz. (dpa)

