Haus in Türkei eingestürzt – Eltern und Kinder tot

In der Nähe von Istanbul stürzt ein Wohnhaus ein. Schnell ist klar: Unter den Trümmern liegt eine fünfköpfige Familie begraben. Trotz stundenlangem Einsatz kann nur ein Leben gerettet werden.

Istanbul. Nach einem Hauseinsturz nahe der türkischen Metropole Istanbul sind ein Elternpaar und zwei ihrer Kinder tot aus den Trümmern geborgen worden. Einzig eine Tochter der Familie habe den Einsturz überlebt, berichtete der Sender TRT. Die 18-Jährige werde im Krankenhaus behandelt. Ihr Gesundheitszustand sei den Umständen entsprechend gut, zitierte der Sender den türkischen Vize-Innenminister Mehmet Aktas.

Das Haus in Gebze in der Provinz Kocaeli war aus bisher unbekanntem Grund am Mittwochmorgen eingestürzt. Rettungskräfte hatten den Tag und die Nacht mit der Suche nach der verschütteten Familie verbracht. Erst nach 19 Stunden bargen sie die Leichen der Eltern, wie TRT berichtete. Mehr als 600 Helfer seien im Einsatz gewesen.

Zu dem Grund des Einsturzes wird ermittelt. Medienberichten zufolge bemerkten Anwohner schon am Vortag Schäden. So sollen sie etwa Veränderungen an der Fassade und am Boden festgestellt und Experten verständigt haben. Videos von dem Einsturz zeigten, wie das Gebäude in den Morgenstunden einbricht und auf eine Seite fiel.

Bauarbeiten in Umgebung zum Haus

Nachbarn sagten dem Sender CNN Türk, in der Nähe werde eine U-Bahn gebaut. Ob der Vorfall damit oder etwa mit einem Erdbeben in der Westtürkei zusammenhängt, war unklar. In der direkten Umgebung des Einsturzortes wurden laut dem Sender TRT zwölf Gebäude vorsorglich evakuiert.

Am Montag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,1 die westtürkische Provinz Balikesir erschüttert, gefolgt von zahlreichen Nachbeben. Obwohl Istanbul mehr als 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, war das Hauptbeben auch in der Millionenmetropole deutlich zu spüren.

Das eingestürzte Haus war von mehreren Familien bewohnt. Wegen eines Feiertags seien die anderen Bewohner des siebenstöckigen Hauses aber auf Ausflügen und nicht zu Hause gewesen, berichteten Medien. (dpa)