Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehrleute und Rettungskräfte suchen nach dem Einsturz eines Wohngebäudes nach Verschütteten.
Feuerwehrleute und Rettungskräfte suchen nach dem Einsturz eines Wohngebäudes nach Verschütteten. Bild: Cihan Atik/IHA/AP/dpa
Feuerwehrleute und Rettungskräfte suchen nach dem Einsturz eines Wohngebäudes nach Verschütteten.
Feuerwehrleute und Rettungskräfte suchen nach dem Einsturz eines Wohngebäudes nach Verschütteten. Bild: Cihan Atik/IHA/AP/dpa
Panorama
Haus in Türkei eingestürzt – Eltern und Kinder tot
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nähe von Istanbul stürzt ein Wohnhaus ein. Schnell ist klar: Unter den Trümmern liegt eine fünfköpfige Familie begraben. Trotz stundenlangem Einsatz kann nur ein Leben gerettet werden.

Istanbul.

Nach einem Hauseinsturz nahe der türkischen Metropole Istanbul sind ein Elternpaar und zwei ihrer Kinder tot aus den Trümmern geborgen worden. Einzig eine Tochter der Familie habe den Einsturz überlebt, berichtete der Sender TRT. Die 18-Jährige werde im Krankenhaus behandelt. Ihr Gesundheitszustand sei den Umständen entsprechend gut, zitierte der Sender den türkischen Vize-Innenminister Mehmet Aktas.

Das Haus in Gebze in der Provinz Kocaeli war aus bisher unbekanntem Grund am Mittwochmorgen eingestürzt. Rettungskräfte hatten den Tag und die Nacht mit der Suche nach der verschütteten Familie verbracht. Erst nach 19 Stunden bargen sie die Leichen der Eltern, wie TRT berichtete. Mehr als 600 Helfer seien im Einsatz gewesen. 

Zu dem Grund des Einsturzes wird ermittelt. Medienberichten zufolge bemerkten Anwohner schon am Vortag Schäden. So sollen sie etwa Veränderungen an der Fassade und am Boden festgestellt und Experten verständigt haben. Videos von dem Einsturz zeigten, wie das Gebäude in den Morgenstunden einbricht und auf eine Seite fiel.

Bauarbeiten in Umgebung zum Haus

Nachbarn sagten dem Sender CNN Türk, in der Nähe werde eine U-Bahn gebaut. Ob der Vorfall damit oder etwa mit einem Erdbeben in der Westtürkei zusammenhängt, war unklar. In der direkten Umgebung des Einsturzortes wurden laut dem Sender TRT zwölf Gebäude vorsorglich evakuiert.

Am Montag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,1 die westtürkische Provinz Balikesir erschüttert, gefolgt von zahlreichen Nachbeben. Obwohl Istanbul mehr als 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, war das Hauptbeben auch in der Millionenmetropole deutlich zu spüren. 

Das eingestürzte Haus war von mehreren Familien bewohnt. Wegen eines Feiertags seien die anderen Bewohner des siebenstöckigen Hauses aber auf Ausflügen und nicht zu Hause gewesen, berichteten Medien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Großes Wohnhaus in der Türkei eingestürzt – Zwei Kinder tot
Feuerwehrleute und Rettungskräfte suchen nach dem Einsturz eines Wohngebäudes nach Verschütteten.
In der Türkei stürzt ein mehrstöckiges Gebäude plötzlich ein. Helfer suchen nach einer verschütteten Familie – für zwei Kinder kommt die Hilfe zu spät. Behörden rätseln über den Grund des Einsturzes.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
28.10.2025
1 min.
Westtürkei von Nachbeben erschüttert
Viele Gebiete in der Türkei sind stark erdbebengefährdet. (Symbolbild)
Die Menschen in der Westtürkei kommen nicht zur Ruhe: Nach einem Hauptbeben am Abend gibt es weitere Erschütterungen.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel