Hautverletzungen in DHL-Verteilzentrum

Zwölf Mitarbeiter eines Logistikzentrums erleiden Hautverletzungen. Im Zentrum des Interesses von Feuerwehr und Polizei steht ein weißes Pulver. Ob das die Ursache ist, bleibt aber vorerst unklar.

Langenzenn.

In einem Verteilzentrum des Logistikunternehmens DHL in Langenzenn bei Nürnberg sind zwölf Mitarbeiter an Hautverletzungen erkrankt. Mindestens acht von ihnen seien in hautärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin. Das Verteilzentrum wurde vorsorglich geräumt. "Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr", betonte sie.