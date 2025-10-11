Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heino wurde als Schlagersänger berühmt. (Archivbild)
Heino wurde als Schlagersänger berühmt. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Heino wurde als Schlagersänger berühmt. (Archivbild)
Heino wurde als Schlagersänger berühmt. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Heino: Der Tod von Hannelore hängt mir schon noch nach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore spricht Heino über den schmerzhaften Verlust, aber auch neue Hoffnung – und was ihm dabei hilft, wieder nach vorn zu blicken.

Augsburg.

Auch knapp zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore spürt Sänger Heino den Verlust noch deutlich. "Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Wochenendausgabe). "Denn wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt", sagte der 86-Jährige. 

"Wer hätte das gedacht? Die Presse hat uns damals zwei Jahre gegeben. Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler eines Besseren belehrt!"

Hannelore Kramm starb 2023. "Dieser Verlust macht mich immer noch traurig, ich werde aber durch meine neue kleine Familie in Kitzbühel sehr gut betreut. Es fehlt mir an nichts und ich bin sehr glücklich." Seit dem Tod seiner Frau kümmert sich Heinos Manager Helmut Werner um den Musiker. 

Auftritte auf dem Ballermann bis zum 100. Geburtstag

Sein "kleiner Enkel" (der Sohn von Helmut Werner und dessen Frau Nicole Mieth) mache ihm große Freude. "Der beansprucht den Opa ganz schön", sagt Heino.

Zuletzt hat der 86-jährige Sänger laut eigenen Worten einen außergewöhnlichen Vertrag unterschrieben: In der Großraumdisco Bierkönig, am Ballermann auf Mallorca, soll er demnach bis zu seinem 100. Geburtstag auftreten. Der gelernte Bäcker und Konditor kann sich weitere Projekte für die Zukunft vorstellen: "Ich würde auch nicht ausschließen, nochmal ein Kaffeehaus zu eröffnen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte."

Heinos Alltagsroutine: Zeitung lesen, dann ausruhen

Heino feiert im Dezember seinen 87. Geburtstag. Darauf angesprochen, ob er "bestimmte Fitness-Rituale" verfolge, um so fit zu sein, sagte er: "Nein, eigentlich nicht. Ich schlafe aber gerne und sehr viel und habe meinen festen Rhythmus im Tagesablauf. Morgens um elf Uhr frühstücke ich, dann lese ich meine Zeitungen." Hinterher ruhe er sich wieder aus und gegen sechs, halb sieben esse er mit seiner "neuen Familie" zu Abend - und plaudere mit ihnen über die Zukunft. 

Seinen Geburtstag werde Heino "auf der Bühne mit einem Gläschen Rotwein feiern", sagte er. "Da stoße ich dann mit meinem Publikum an." Rotwein sei sein Lieblingsgetränk. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
10.10.2025
2 min.
Ist das die ungewöhnlichste Schlagerband Deutschlands?
Ob die Beerstreetboys in die Fußstapfen der Flippers treten können, bleibt aber abzuwarten.
Ballermann-Stars gründen mit den Beerstreetboys eine satirische Schlager-Boygroup. Was sie mit ihrem Song "Und ab dafür" in der Szene erreichen wollen.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
10.10.2025
1 min.
The-Moody-Blues-Bassist John Lodge ist tot
Die Band Moody Blues wurde 1964 gegründet. (Archivbild)
Bekannt ist die Band The Moody Blues vor allem für ihren Hit "Nights in White Satin". Nun ist ihr Bassist und Sänger gestorben.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:24 Uhr
3 min.
U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion
Trainer Antonio Di Salvo will gegen Nordirland wieder mehr Grund zum Jubeln haben.
Julian Nagelsmann hat klare Erwartungen an die U21, die nach dem 2:3 gegen Griechenland unter Zugzwang steht. Ein Eintracht-Duo fehlt, eine Schlüsselposition wird nach einem Blackout nicht verändert.
Mehr Artikel