Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Künstler kniete bei seinem Heiratsantrag. (Archivbild)
Der Künstler kniete bei seinem Heiratsantrag. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Der Künstler kniete bei seinem Heiratsantrag. (Archivbild)
Der Künstler kniete bei seinem Heiratsantrag. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Panorama
Heiratsantrag vor Privatjet - Rapper RAF Camora ist verlobt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kniefall auf dem Flughafen – RAF Camorra hält um die Hand seiner Freundin an. Dabei setzt er auf Romantik statt auf Hip-Hop-Härte.

Wien.

Der österreichische Rapper RAF Camora hat sich verlobt. Das teilte der 41-Jährige auf Instagram mit. Vor einem Privatjet hielt er kniend um die Hand seiner Freundin an, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Vor dem Flugzeug war ein weißer Teppich mit Blütenschmuck ausgelegt. "Wo und wann ist der beste Zeitpunkt?" sowie "Und wenn nicht jetzt liegt der Moment sonst wieder hinter dir...", schrieb RAF-Camora dazu in einer Instagram-Story.

Eng umschlungen auf dem Rollfeld

Seine Verlobte, die auf Instagram unter dem Namen Nadinekrena auftritt, postete Bilder des Verlobungsringes und einer innigen Umarmung auf dem Rollfeld. Die Partnerin des Musikers ist in der Immobilienbranche tätig, wie aus einem ihrer Instagram-Posts hervorgeht.

RAF Camora, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heißt, gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper. Zuletzt erschien im September sein jüngstes Album "Forever". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Liam Hemsworth hat sich ohne "großen Plan" verlobt
Schauspieler Liam Hemsworth ist eigenen Angaben zufolge seit ein paar Monaten verlobt. (Archivbild)
Er hat "irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet": Schauspieler Liam Hemsworth erzählt von seiner Verlobung mit seiner Partnerin Gabriella.
03.11.2025
1 min.
Jennifer Aniston schickt ihrem "Schatz" Geburtstagsgrüße
Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild)
Seit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Justin Theroux war Jennifer Aniston offiziell lange Single. Nun postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihre Arme um einen Mann gelegt hat.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel