Helene Fischer auf Show: "Mach dir keine Sorgen, Mama"

Die Schlagersängerin hatte sich zuletzt bei Proben und Auftritten schwere Verletzungen zugezgen. Während eines Konzerts wendet sie sich nun in einer emotionalen Ansprache an ihre Mutter.

Berlin.

Helene Fischer hat sich in einer emotionalen Konzertansprache an ihre Mutter gewandt. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht", sagte die 39-Jährige, die mittlerweile selbst eine Tochter hat. Die Schlagersängerin ist für ihre aufwendigen Shows mit Bühnen-Akrobatik bekannt und hatte sich zuletzt bei Proben und Auftritten schwere Verletzungen zugezogen. Nun steht sie wieder auf der Bühne.