Helene Fischer hat große Tournee-Pläne für 2026. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor
Ihre Fans mussten lange warten, jetzt kehrt Helene Fischer aus der Babypause zurück - mit einem riesigen Programm.

München.

Helene Fischer meldet sich endgültig aus der Babypause zurück. Im kommenden Jahr will die Sängerin auf große Open-Air-Tournee gehen und damit ihr Bühnenjubiläum feiern. 2026 wird ihr Debütalbum "Von hier bis unendlich" 20 Jahre alt. 

Insgesamt will sie im Juni und Juli nach eigenen Angaben vor rund 750.000 Fans auftreten. Details will die 41-Jährige heute in München bekanntgeben. Aber soviel wurde schon verraten: Es soll in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. Damit erfüllt sie sich den "Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein", wie ihre Konzertagentur mitteilte. 

Sängerin hatte sich Zeit für die Familie genommen

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. "Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben." Sie führte aus: "In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen."

Fischer: "2026 wird unser Sommer"

Im nächsten Jahr soll das dann offenbar wieder anders sein. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer", schrieb sie an ihre Fans. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit Euch."

Los geht es laut Konzertveranstalter am 10. Juni in Dresden, Tourabschluss soll am 17. Juli in München sein. Dazwischen sind zahlreiche weitere Stadion-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. 

Im Pressetext dazu heißt es: "Von Songs aus ihrer Anfangszeit bis hin zu "Atemlos durch die Nacht" und "Schau mal herein" erwartet das Publikum alles, was Helene Fischer in zwei Jahrzehnten zur herausragenden Sängerin und Entertainerin geformt hat." (dpa)

27.10.2025
2 min.
Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf
Hat ihre Pause für eine TV-Show unterbrochen: Helene Fischer. (Archivbild)
Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie eine Ausnahme - mit neuen Liedern.
