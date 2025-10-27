Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hat ihre Pause für eine TV-Show unterbrochen: Helene Fischer. (Archivbild)
Hat ihre Pause für eine TV-Show unterbrochen: Helene Fischer. (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Panorama
Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf
Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie eine Ausnahme - mit neuen Liedern.

Berlin.

Sängerin Helene Fischer hat ihre Babypause unterbrochen und in einer TV-Show ihr neues Kinder-Album vorgestellt. Fischer sei überraschend am Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume aufgetreten, berichteten "Bild" und RTL. Ein Sprecher Fischers bestätigte der dpa, dass die Sendung am 13. Dezember ausgestrahlt werden soll. Fischer stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" vor. 

Wie die "Bild" schreibt, gab es "tosenden Beifall", als Fischer auf der Bühne von Pflaume begrüßt wurde. Es soll aber vorerst bei diesem einen Auftritt bleiben. Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. "Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben." Sie führte aus: "In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen."

Helene Fischer hatte zuletzt bereits zwei Alben mit Kinderliedern veröffentlicht, das neue Album soll am 28. November erscheinen. Sie präsentiere darauf Weihnachtsklassiker wie "Jingle Bells", "O Tannenbaum" und "Frosty, der Schneemann". Auch ein Duett mit Kinderliedermacher Rolf Zuckowski wurde angekündigt. (dpa)

