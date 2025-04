Herzogin Meghan enthüllt Komplikation nach Geburt

In ihrem neuen Podcast unterhält sich Herzogin Meghan mit einer befreundeten Unternehmerin - und erzählt, welche gesundheitlichen Probleme sie nach der Geburt eines ihrer Kinder erlebte.

London.

Herzogin Meghan (43) hat von gesundheitlichen Problemen nach der Geburt eines ihrer Kinder berichtet. Bei ihr sei damals eine postpartale Präeklampsie diagnostiziert worden, sagte die Frau des britischen Prinzen Harry (40) in ihrem neuen Podcast "Confessions of a Female Founder".

Eine Präeklampsie kann während der Schwangerschaft und im Wochenbett auftreten, wie die Krankenkasse Barmer auf ihrer Internetseite schreibt. Das Hauptmerkmal sei Bluthochdruck. Häufig verlaufe sie mit milden Symptomen, es könne aber auch zu schweren Komplikationen kommen.

Dem britischen Gesundheitsdienst NHS zufolge zählen zu den Symptomen auch Kopfschmerzen, Sehprobleme, Schmerzen unter den Rippen, Erbrechen und Anschwellen von Füßen, Knöcheln, Gesicht und Händen.

"Es ist so beängstigend"

"Es ist so beängstigend", sagte Meghan. Man versuche gerade noch, mit allem klarzukommen, und die Welt wisse nicht, was los sei. Harry und Meghan haben zwei Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Die Familie lebt in den USA. Das Paar hatte sich von seinen royalen Pflichten losgesagt.

Inn Meghans neuem Podcast soll es um Unternehmerinnen gehen. In der ersten Folge sprach Meghan mit der Gründerin der Dating-App Bumble, Whitney Wolfe Herd. Diese erinnerte unter anderem an den Medienrummel um Meghan, an die Geburt von Archie und den ersten Auftritt der jungen Familie.

Prinz Archie wurde damals in Windsor präsentiert.(Archivbild) Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa Prinz Archie wurde damals in Windsor präsentiert.(Archivbild) Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Sie sei damals selbst Mutter geworden und habe sich gedacht: "Oh mein Gott, wie macht diese Frau das? Wie kann diese Frau Absatzschuhe anziehen und ihr Kind in diesem wunderschönen Outfit der ganzen Welt präsentieren?" Sie selbst habe nicht mal dem Essenslieferanten begegnen wollen. (dpa)