Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Los Lobos ist eine der mächtigsten Gangs Ecuadors und in den Schmuggel von Kokain in die Vereinigten Staaten und Europa verwickelt. (Archivbild)
Los Lobos ist eine der mächtigsten Gangs Ecuadors und in den Schmuggel von Kokain in die Vereinigten Staaten und Europa verwickelt. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Staatschef Noboa feierte den Ermittlungserfolg.
Staatschef Noboa feierte den Ermittlungserfolg. Bild: Cesar Munoz/AP/dpa
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor.
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa
Los Lobos ist eine der mächtigsten Gangs Ecuadors und in den Schmuggel von Kokain in die Vereinigten Staaten und Europa verwickelt. (Archivbild)
Los Lobos ist eine der mächtigsten Gangs Ecuadors und in den Schmuggel von Kokain in die Vereinigten Staaten und Europa verwickelt. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Staatschef Noboa feierte den Ermittlungserfolg.
Staatschef Noboa feierte den Ermittlungserfolg. Bild: Cesar Munoz/AP/dpa
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor.
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa
Panorama
"Heute gewinnt Ecuador": Chef der Los-Lobos-Bande gefasst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Ecuador soll "Pipo" für 400 Morde verantwortlich sein. Der Bandenchef täuschte seinen Tod vor, setzte sich unter falscher Identität nach Spanien ab und baute dort einen Drogenhändlerring auf.

Quito/Madrid.

Der Anführer des ecuadorianischen Verbrechersyndikats Los Lobos ist in Spanien festgenommen worden. Wilmer Geovanny Chavarría Barré alias "Pipo" sei bei einem gemeinsamen Einsatz der Ermittlungsbehörden von Spanien und Ecuador gefasst worden, teilte der ecuadorianische Innenminister John Reimberg mit. Chavarría Barré sei der gefährlichste Verbrecher der Region und für mindestens 400 Morde verantwortlich. 

Der Chef von Los Lobos habe 2021 seinen eigenen Tod vorgetäuscht, sich in Venezuela eine neue Identität verschafft, dann einen kolumbianischen Pass beantragt und sei 2022 schließlich nach Spanien eingereist, um dort seine kriminellen Aktivitäten fortzusetzen, teilte Reimberg mit. Er habe einen Drogenhändlerring mit Verbindungen nach Deutschland, Italien und die Niederlande aufgebaut und Beziehungen zu kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartellen unterhalten. 

Ecuadors Präsident Daniel Noboa feierte den gemeinsamen Ermittlungserfolg auf der Nachrichtenplattform X. "Um das transnationale Verbrechen zu bekämpfen, ist weltweite Kooperation notwendig", schrieb er. "Heute ist die Mafia auf dem Rückzug. Heute gewinnt Ecuador." 

Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor.
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor.
Die ecuadorianische Regierung betrachtet die Gangs als nicht-staatliche Kriegsparteien und geht hart gegen sie vor. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa

Los Lobos ist eine der mächtigsten Gangs des südamerikanischen Landes und in den Schmuggel von Kokain in die Vereinigten Staaten und Europa verwickelt. Die US-Regierung erklärte das Verbrechersyndikat im September zu einer ausländischen Terrororganisation. Noboa deklarierte die Gang gemeinsam mit anderen kriminellen Gruppen als nicht-staatliche Kriegspartei, die auszuschalten sei.

Das einst relativ sichere Ecuador steckt in einer schweren Sicherheitskrise. Die Zahl der Morde stieg nach Angaben der Beobachtungsstelle für organisiertes Verbrechen im ersten Halbjahr 2025 um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf den höchsten Wert in der jüngeren Geschichte des Landes. Mehrere Gangs kämpfen um die Kontrolle des lukrativen Drogengeschäfts. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
15.11.2025
2 min.
Regenstürme in Südkalifornien - Warnung vor Sturzfluten
Die Behörden warnen von Sturzfluten und Überschwemmungen.
Heftige Regenstürme ziehen durch Südkalifornien. Die Behörden warnen vor Sturzfluten und Überschwemmungen. Betroffen sind vor allem ehemalige Brandgebiete in Los Angeles.
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
26.10.2025
2 min.
6,5 Tonnen Kokain auf Frachter im Atlantik sichergestellt
Spanien wird zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der Kokain-Mafia in Europa. (Archivfoto)
Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: Spanische Fahnder entern im Atlantik ein Schiff aus Lateinamerika und entdecken im Frachtraum eine Riesenmenge an Kokain.
Mehr Artikel