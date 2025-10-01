Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist wieder bei mehr lokalen TV-Stationen im Programm. (Archivbild)
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist wieder bei mehr lokalen TV-Stationen im Programm. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist wieder bei mehr lokalen TV-Stationen im Programm. (Archivbild)
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist wieder bei mehr lokalen TV-Stationen im Programm. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Panorama
"Hi Donald!" - US-Comedians schicken Gruß an Trump
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war vorübergehend abgesetzt worden, die von Stephen Colbert soll demnächst auslaufen. US-Präsident Trump freut das. Jetzt kontern die Comedians.

New York.

Nach dem angekündigten Ende der Late-Night-Show von Stephen Colbert und der vorübergehenden Suspendierung der Sendung von Jimmy Kimmel haben die Comedians eine Botschaft an den US-Präsidenten Donald Trump geschickt. "Hi Donald!" kommentierte Kimmel ein Foto, das er auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, und das ihn Arm in Arm mit Colbert und dem Comedian Seth Meyers zeigt, der ebenfalls eine Late-Night-Show im US-Fernsehen moderiert. Kimmel filmt seine Show derzeit einige Tage lang in einem Theater im New Yorker Stadtteil Brooklyn. 

Trump hatte das für Mai angekündigte Aus für die Show von Colbert und die Suspendierung der Show von Kimmel zuvor gefeiert. Hintergrund der Suspendierung der Show von Kimmel waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Für das Ende der Show von Colbert waren finanzielle Gründe angegeben worden. 

Colbert, Kimmel und auch Meyers setzen Trump und seiner Regierung in ihren Shows immer wieder bissigen Spott entgegen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Nach dem Aus für US-Comedian Jimmy Kimmel: Am späten Abend lacht nur noch der Zensor
US-Präsident Donald Trump will nach der Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel weitere Kritiker aus dem TV verbannen lassen.
Mit Sarkasmus und Galgenhumor reagieren die verbliebenen Late-Night-Shows auf die Einstellung der Sendung des Comedian Jimmy Kimmel. Die liberale amerikanische Öffentlichkeit ist schockiert und empört. Derweil will Donald Trump die Angriffe auf Kritiker noch eskalieren.
Karl Doemens
22.09.2025
2 min.
Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück
Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück.
Die Nachricht, dass die Late-Night-Show auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen wird, löste heftige Kritik aus. Jetzt gibt es für Jimmy-Kimmel-Fans gute Nachrichten.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel