Hirn-Erkrankung: US-Sänger Billy Joel sagt alle Konzerte ab

Seit Monaten vertröstet "Piano Man" Billy Joel seine Fans. Nun kommt eine ernste Diagnose.

New York. US-Musiklegende Billy Joel muss wegen einer ernsthaften Erkrankung kürzertreten. Der "Piano Man" leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) oder Altershirndruck, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. Die Erkrankung, die unter anderem Gleichgewichtsstörungen, Seh- und Hörprobleme verursachen kann, sei durch jüngste Auftritte verschärft worden. Joel sagte alle bevorstehenden Konzerte ab.

"Piano Man" muss sich Therapie unterziehen

"Ich bin aufrichtig traurig, unser Publikum zu enttäuschen, und danke für Ihr Verständnis", ließ der 76-Jährige mitteilen. Auf ärztlichen Rat hin unterziehe er sich derzeit einer Therapie und werde für die Dauer der Genesung nicht auftreten. NHP ist eine Erkrankung, bei der sich Nervenwasser im Gehirn ansammelt. Dies führt zu einem Druck auf Nerven, die verschiedene Körperfunktionen steuern, und kann vielfältige neurologische Symptome verursachen.

Ein konkreter Zeitplan für eine Rückkehr auf die Bühne wurde nicht genannt. Bereits im März hatte Joel, der durch Songs wie "Piano Man" oder "We Didn't Start The Fire" weltberühmt wurde, Konzerte seiner Tour aus gesundheitlichen Gründen zunächst verschoben. Im vorigen Juli beendete der Musiker nach zehn Jahren und 150 Konzerten seine legendäre Konzertserie im New Yorker Madison Square Garden. Ein Jahrzehnt lang war er dort einmal pro Monat aufgetreten, mit Ausnahme der Corona-Pandemie und wegen Erkrankungen. (dpa)