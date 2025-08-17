Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden.
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden. Bild: Philip Dulian/dpa
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden.
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden. Bild: Philip Dulian/dpa
Panorama
Hitze vorerst passé: Weniger drückendes Sommerwetter kommt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Oberrhein wird es zum Start in die neue Woche am wärmsten, an der Nordsee kühler. Eine neue Hitzewelle ist erst einmal nicht in Sicht.

Offenbach.

Durchatmen nach der Hitze: Mit ganz hohen Temperaturen ist es in den kommenden Tagen in Deutschland vorerst vorbei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagt sich zum Start in die neue Woche ruhiges Sommerwetter mit Temperaturen unter 30 Grad an. 

Der Montag bringe Sonnenschein für alle bei meistens 23 bis 28 Grad, teilte der DWD mit. Am wärmsten dürfte es den Meteorologen zufolge am Oberrhein mit örtlich 29 Grad werden, etwas kühler bleibt es an der Nordsee. 

Ähnlich dürfte sich der Dienstag entwickeln bei meist 26 bis 32 Grad - mit Ausnahme der Nordseeküste, wo laut DWD kompakte Wolken aufziehen und maximal 20 bis 24 Grad drin sind. 

Den Auftakt zu einer neuen Hitzewelle sehen die Meteorologen nicht. Die Wochenmitte wird im Norden und in der Mitte einen Mix aus Sonne und Wolken bringen, im Süden sind gebietsweise Schauer und auch kräftige Gewitter drin. 30 Grad dürften am Mittwoch nirgendwo erreicht werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
16.08.2025
2 min.
Es wird kühler, bleibt aber sommerlich
Nach der Hitze kühlt es etwas ab.
Nach der Hitzewelle wird es kühler. Wo liegen die Temperaturen in den nächsten Tagen?
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
08.08.2025
2 min.
Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an
Wolken gibt es in den kommenden Tagen zwar immer wieder mal, die Temperaturen steigen dennoch.
Am Samstag wird es vielerorts sommerlich warm, am Sonntag kühlt eine Kaltfront das Land kurzzeitig ein bisschen ab. Doch dann steht eine neue Hitzewelle in den Startlöchern.
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
Mehr Artikel