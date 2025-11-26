Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert.
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert.
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Panorama
Hochhausbrand in Hongkong: Bislang 36 Tote – drei Festnahmen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 36 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Doch über das Schicksal vieler herrscht noch Unklarheit.

Hongkong.

Bei dem Großbrand in einem Wohnhochhauskomplex in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. 279 Menschen werden noch vermisst, wie der Hongkonger Regierungschef John Lee in der chinesischen Sonderverwaltungsregion sagte. 

Damit steigt die Zahl der Opfer nach dem verheerenden Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po weiter deutlich an. 

Die Behörden hatten das Feuer bereits am Nachmittag (Ortszeit) in die höchste Alarmstufe fünf eingeordnet. Mindestens 29 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Die Brandursache war weiter unklar. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein und wollten dabei die Sicherheitsstandards des Bambus-Baugerüsts und der daran befestigten grünen Netze unter die Lupe nehmen. 

Einem Bericht der Hongkonger "South China Morning Post" zufolge wurden im Zusammenhang mit dem Brand drei Männer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen. Die Polizei werde Donnerstag eine Pressekonferenz zu den Einzelheiten abhalten. 

Hongkonger Regierungschef: Brand langsam unter Kontrolle

Unter den Toten war den Angaben zufolge auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam zunächst in ein Krankenhaus, in dem er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen
Die Feuerwehr erreichten Anrufe von eingeschlossenen Menschen Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Laut Lee brachten die Einsatzkräfte die Flammen schrittweise unter Kontrolle, wie "South China Morning Post" berichtete. Alle verfügbaren Einsatzkräfte sollten für den Kampf gegen die Flammen mobilisiert werden. Aus Peking übermittelte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Beileidsbekundungen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Er sicherte der Sonderverwaltungsregion Unterstützung zu. 

Feuer erfasst mehrere Wohnhäuser

Laut Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Das Gebiet umfasst acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit dem Baugerüst eingefasst.

Die betroffenen Gebäude wurden renoviert.
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert.
Die betroffenen Gebäude wurden renoviert. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich über die Opfer informieren konnte.

Wie die "South China Morning Post" berichtete, waren mehr als 800 Feuerwehrleute und Sanitäter mit über 140 Fahrzeugen im Einsatz. Rund 900 Menschen suchten Unterschlupf bis zum späten Abend (Ortszeit) in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
2 min.
Containerschiff mit Gefahrgut brennt im Hafen von LA
Am Freitagabend war das Feuer auf dem im Hafen von LA angedockten Schiff ausgebrochen, auch Container mit Gefahrstoffen brennen.
Dramatischer Einsatz im Hafen von Los Angeles: Ein Schiff mit gefährlicher Fracht steht in Flammen, es gibt eine Explosion. Nicht nur die Einsatzkräfte müssen sich schützen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
21:49 Uhr
3 min.
Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte
Die Straßenbahn wurde in der Mitte auseinandergerissen.
War es technisches oder menschliches Versagen? Nach dem Straßenbahnunfall in Düsseldorf werden Fahrdaten ausgewertet. Am Abend gab es eine gute Nachricht für Fahrgäste.
21:47 Uhr
2 min.
Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.
10.11.2025
2 min.
Männerleiche in brennendem Wohnhaus gefunden
Die Identifizierung des Toten und Klärung der Todesursache stehen noch aus.
Auf ein Explosionsgeräusch folgen Flammen – dann steht eine ganze Doppelhaushälfte in Brand. Bei den Löscharbeiten entdecken die Einsatzkräfte einen Toten.
Mehr Artikel