Die neue Woche verspricht Badewetter in Deutschland.
Die neue Woche verspricht Badewetter in Deutschland. Bild: Georg Wendt/dpa
Jeden Tag etwas heißer: Am Mittwoch werden mancherorts 38 Grad erwartet.
Jeden Tag etwas heißer: Am Mittwoch werden mancherorts 38 Grad erwartet. Bild: Andreas Arnold/dpa
Die neue Woche verspricht Badewetter in Deutschland.
Die neue Woche verspricht Badewetter in Deutschland. Bild: Georg Wendt/dpa
Jeden Tag etwas heißer: Am Mittwoch werden mancherorts 38 Grad erwartet.
Jeden Tag etwas heißer: Am Mittwoch werden mancherorts 38 Grad erwartet. Bild: Andreas Arnold/dpa
Panorama
Hochsommerliche Temperaturen im ganzen Land erwartet
Sommer, Sonne, Badewetter: Die neue Woche wird zunehmend heiß. Zur Wochenmitte werden Temperaturen bis 38 Grad erwartet.

Offenbach.

Viel Sonne und zunehmend hohe Temperaturen: Die neue Woche bringt hochsommerliches Wetter nach Deutschland. Dabei bleibt es laut den Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach zunächst auch ruhig. Erst ab Donnerstag werden demnach teils kräftige Gewitter erwartet. 

Bereits heute gibt es jede Menge Sonnenschein: "Vor allem in der Südhälfte lacht die Sonne häufig den ganzen Tag von einem wolkenlosen Himmel. Nach Norden hin sind dagegen auch einzelne Wolkenfelder unterwegs", sagt DWD-Meteorologe Nico Bauer. Die Temperaturen würden bis zum Nachmittag auf 25 bis 32 Grad ansteigen.

In den darauffolgenden Tagen wird es dann zunehmend heißer. Für Dienstagmorgen rät der Meteorologe nur einmal zum Durchlüften. "Dann liegen die Tiefsttemperaturen zum vorerst letzten Mal häufig unter 15 Grad." Im Laufe des Tages gebe es dann bestes Badewetter. Die Höchstwerte erreichen laut DWD 30 bis 36 Grad. Nur im Küstenumfeld bleibt es etwas frischer.

Am Mittwoch Temperaturen bis 38 Grad

Am Mittwoch breitet sich die Hitze dann weiter nach Nordosten aus. In vielen Regionen werden schweißtreibende 31 bis 38 Grad erwartet. "In der Südwesthälfte ist teils mit einer starken Wärmebelastung zu rechnen", sagt Bauer. "Abkühlung verschafft dann einem nur der Sprung ins kühle Nass der Badeseen und Freibäder im Land." Dazu bleibe es weiterhin überwiegend sonnig. Lediglich über dem südlichen Bergland seien am Nachmittag einzelne Schauer möglich. 

Nach Angaben des Wetterdiensts bleibt es in der Nacht zum Donnerstag vor allem in der Westhälfte sehr mild. Stellenweise werde eine Tropennacht erwartet - das bedeutet, die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. 

Gewitter und Starkregen am Donnerstag möglich

Am Donnerstag sind dann ab Nachmittag einzelne, aber teils kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Denn nach einem sonnigen Start bilden sich laut DWD rasch Quellwolken. Die Spitzenwerte liegen erneut bei 30 bis 38 Grad. 

Und wie geht es danach weiter? "Nach jetzigem Stand hält die Hitze auch am Freitag an. Dann steigt allerdings die Gewittergefahr deutlich an", erklärt Meteorologe Bauer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
