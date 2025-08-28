Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce wollen heiraten. Die Veltins-Arena auf Schalke bietet ihnen dafür die hauseigene Kapelle an. (Archivbild)
Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce wollen heiraten. Die Veltins-Arena auf Schalke bietet ihnen dafür die hauseigene Kapelle an. (Archivbild)
Panorama
Hochzeit auf Schalke? Es gibt ein Angebot für Taylor Swift
US-Superstar Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce dürften zurzeit auf der Suche nach einer geeigneten Hochzeits-Location ein. Jetzt kommt ein Vorschlag aus dem Herzen des Ruhrgebiets.

Gelsenkirchen.

Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Nun ist die Frage: Wo wird die Hochzeit stattfinden? Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die Heimspielstätte des FC Schalke 04, hat dem Glamour-Paar dafür ihre hauseigene Kapelle angeboten. 

Die Arena veröffentlichte ein Video auf ihrem Instagram-Kanal und fragte "Looking for a wedding location?", also "Suchen Sie nach einem Ort für Ihre Hochzeit?" Dann folge ein Angebot: "Wir haben vielleicht den perfekten Ort…". Vertagt wurden dazu die Accounts der beiden verlobten Stars. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete darüber.

In der Kapelle, in der ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer wirken, sind den Angaben zufolge schon über 2.000 Kinder getauft worden, 1.000 Trauungen und Jubiläen wurden gefeiert. 

Kelce hat gute Erinnerungen an "Gelsingerken"

Noch kürzlich hatten Taylor Swift und Travis Kelce von den Fans in Gelsenkirchen geschwärmt. Er erinnere sich noch genau an "Gelsingerken", sagte der Footballer in seinem Podcast "New Heights". 

Im Sommer vergangenen Jahres hatte Taylor Swift dort mit ihrer "Eras Tour" drei ausverkaufte Shows gegeben. Nach einer Petition einer Schülerin und Swift-Anhängerin vom Niederrhein benannte sich die vom Strukturwandel gebeutelte Ruhrgebietsstadt sogar temporär in "Swiftkirchen" um. (dpa)

