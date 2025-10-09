Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat ein verurteilter Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten.
Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat ein verurteilter Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Bild: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden.
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden. Bild: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen.
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen. Bild: Gabriel Bouys/AFP/dpa
Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat ein verurteilter Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten.
Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat ein verurteilter Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Bild: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden.
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden. Bild: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen.
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen. Bild: Gabriel Bouys/AFP/dpa
Panorama
Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Berufungsprozess im Fall Pelicot erhält ein Täter eine höhere Haftstrafe. Die Betroffene reagiert im Gerichtssaal mit deutlichen Worten auf die Aussagen des Angeklagten.

Nîmes.

Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat einer der 51 verurteilten Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Das Gericht im südfranzösischen Nîmes verurteilte den 44-jährigen Mann zu zehn Jahren Haft wegen schwerer Vergewaltigung, nachdem er in erster Instanz eine Strafe von neun Jahren erhalten hatte, berichteten französische Medien aus dem Verhandlungssaal.

In dem aufsehenerregenden Fall waren Ende vergangenen Jahres 50 Männer zumeist wegen Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt worden. Gisèle Pelicots Ex-Mann Dominique hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben. Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft. Zunächst wollten 17 der Verurteilten in Berufung gehen, nur einer aber hielt daran fest.

Ex-Ehemann zeichnete Vergewaltigungen auf Video auf

In dem Berufungsprozess hatte die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für den 44-Jährigen gefordert, dessen Tun Pelicots Ex-Mann wie auch das der anderen Täter ausführlich auf Video festgehalten hatte. 

Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden.
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden. Bild: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden.
Gisèle Pelicot ist zu einer feministischen Ikone geworden. Bild: Lewis Joly/AP/dpa

Viele der Täter sagten später, sie seien von einem Sexspiel des Paares ausgegangen und wiesen den Vorwurf der Vergewaltigung vor Gericht von sich - etwa weil der damalige Ehemann einverstanden gewesen sei. Auch der Verurteilte, dessen Berufung nun verhandelt wurde, hielt an diesem Standpunkt fest. In dem Prozess stritt er erneut eine Vergewaltigung ab, weil Pelicots Ex-Mann behauptet habe, seine Frau stelle sich nur schlafend, und es handele sich um ein Spiel. Er habe keine Gewalt angewendet. "Bei allem Respekt, ich wollte dieser Dame niemals etwas Böses antun", sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort, wie die Zeitung "Midi Libre berichtete.

"Sie war wie tot"

Staatsanwalt Dominique Sié wies die Sichtweise des Angeklagten zurück. "Ob er nun zehn Minuten, eine Stunde oder drei Stunden geblieben ist, spielt keine Rolle. Von der ersten Minute an sagt er, dass sie wie tot war." Für sexuelle Handlungen habe es also keine Einwilligung geben können. "Darum geht es bei einer Vergewaltigung."

Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen.
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen. Bild: Gabriel Bouys/AFP/dpa
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen.
Gisèle Pelicot will sich nach Ende des Berufungsprozesses richtig erholen. Bild: Gabriel Bouys/AFP/dpa

Pelicot reagiert empört auf Ausflüchte des Täters

In dem Prozess in Nîmes hatte die zu einer feministischen Ikone gewordene 72-jährige Gisèle Pelicot empört auf die Aussage des Angeklagten reagiert. Der Mann zeigte sich vor Gericht weiterhin keiner Schuld bewusst. "Sie kommen durch die Tür, wann habe ich Ihnen meine Zustimmung gegeben? Sie vergewaltigen mich, zwei Stunden sind eine lange Zeit, ich schäme mich für Sie", sagte sie im Zeugenstand.

Als Gisèle Pelicot das Gericht nach dem Urteil unter Applaus verließ, sagte sie, dass sie sich "am Ende dieser fünfjährigen Tortur" sehe und nun ihr Leben neu aufbauen wolle, wie der Sender Europe1 berichtete. "Ich bin keine Ikone, ich bin eine ganz normale Frau, die die Geheimhaltung aufgehoben hat." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
06.10.2025
3 min.
Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich gestartet
Gisèle Pelicot ist zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden.
Ein Verurteilter beharrt darauf, er habe Gisèle Pelicot nicht vergewaltigen wollen. Das Gericht in Nîmes verhandelt nun erneut über die Strafe des 44-Jährigen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
13:45 Uhr
3 min.
Stieftöchter missbraucht - Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt
Ein 40 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Görlitz wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter zu 13 Jahren Haft verurteilt worden (Symbolbild).
Jahrelang soll ein Mann seine Stieftöchter missbraucht haben. Der Angeklagte soll nun für 13 Jahre hinter Gitter. Das Gericht sah Grenzen der Bösartigkeit überschritten.
Mehr Artikel