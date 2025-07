Höllische Schmerzen: Vor diesem Ostsee-Fisch warnt jetzt sogar der ADAC

Er ist unscheinbar - und gilt als Europas giftigster Fisch. Begegnungen mit ihm sind zwar selten, aber höllisch schmerzhaft. Deshalb warnt jetzt sogar der ADAC vor ihm. Was Ostsee- und Nordsee-Urlauber unbedingt wissen sollten.

Rostock. Petermännchen klingt niedlich. Dieser Fisch hat es aber gewaltig in sich. Deshalb wird er auch „Kreuzotter des Meeres“ bezeichnet – und das nicht ohne Grund.

Die Gefahr lauert im Untergrund

Der kleine Barschfisch gräbt sich im Sommer gern im Sand oder Schlick des Meeresbodens ein und ragt oft nur mit den Augen aus dem Untergrund heraus. Dadurch ist er meist kaum sichtbar. Wer dann aber Bekanntschaft mit ihm macht, weil er barfuß durch seichtes Wasser watet, riskiert einen schmerzhaften Stich – mit höllischen Schmerzen bis hin zu Kreislaufproblemen, Lähmungserscheinungen und einem allergischen Schock. Auch unter Anglern hat er deshalb einen furchtbaren Ruf. Ein Gegengift gibt es nicht.

Das Petermännchen wird 15 bis 50 Zentimeter lang - und hat auch unter Anglern einen furchtbaren Ruf. Bild: Wolfgang Runge/dpa Das Petermännchen wird 15 bis 50 Zentimeter lang - und hat auch unter Anglern einen furchtbaren Ruf. Bild: Wolfgang Runge/dpa

In der Ostsee und in der Nordsee heimisch

„Gerade jetzt in der Hauptreisezeit besteht die Gefahr, mit einem in Kontakt zu kommen“, warnt der ADAC. „Und sie lauern genau dort, wo viele Urlauber baden.“ Die Petermännchen leben in der Nordsee, der westlichen Ostsee, entlang der Atlantikküste, im Schwarzen Meer und im Mittelmeer. „An den deutschen Küsten werden jährlich 30 bis 40 Menschen von Petermännchen gestochen“, so der ADAC.

So wirkt das Gift

Petermännchen haben nämlich gifte Flossenstacheln an der ersten Rückenflosse und einen giftigen Dorn am Kiemendeckel. Wird man gestochen, dringt das Nervengift rasch in die Haut ein und verursacht innerhalb weniger Sekunden extreme, stechende Schmerzen, Schwellungen, Blasen und Rötungen, die sich im ganzen Körper ausbreiten können.

Das hat auch der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann schon einmal erlebt, als er Petermännchen in Stralsund der Ostsee gefangen hat und dabei in die Hand gestochen wurde. Das sei, als ob jemand mit einem großen Vorschlaghammer einmal auf deine Hand gehauen habe, wie er in einem Video dem „Nordkurier“ berichtet. „Der Schmerz kocht dann den Arm hoch, in Minutenschnelle, als ob dir jemand mit einem heißen Messer immer wieder in den Arm schneidet.“ Dann traten Lähmungserscheinungen am Hals auf. Monatelang musste er immer wieder zur Behandlung ins Krankenhaus. In seltenen Fällen können die Vergiftungserscheinungen Experten zufolge sogar jahrelang immer wieder auftreten. „Lebensgefahr besteht in der Regel nicht, dennoch gilt ein Stich als medizinischer Notfall: Ohne Behandlung können Schmerzen und Schwellungen Wochen oder sogar Monate andauern“, schreibt auch der ADAC.

Giftzentrum: Im August die meisten Fälle

In Spitzenjahren hat der Giftinformationsdienst Nord bis zu 60 Stiche an den deutschen Küsten registriert. „Aktuell kommen dazu aber relativ wenige Meldungen bei uns rein“, erklärt der für dieses Zentrum tätige Toxikologe Martin Ebbecke auf Anfrage der „Freien Presse“. Allerdings komme es meist erst im August zu einer Häufung der Fälle.

Was tun im Notfall?

Experten raten: Nach einem Stich sollte schnell gehandelt werden. Zunächst muss der Stachel – falls er noch in der Haut steckt – vorsichtig entfernt werden. Anschließend die Einstichstelle desinfizieren - und möglichst auf über 50 Grad erhitzen, zum Beispiel mit einem Föhn, einem elektronischen Wärmestift (Anti-Mücken-Stift) oder durch ein heißes Wasserbad. Danach hilft Kühlen mit sehr kaltem Wasser oder Eiswürfeln, um die Schwellung zu lindern. „In jedem Fall sollten Betroffene aber einen Arzt aufsuchen, der die Wunde untersucht und eine mögliche allergische Reaktion aufhalten kann“, so der ADAC.

So können sich Urlauber und Angler schützen

Wer eine schmerzhafte Begegnung vermeiden will, sollte unbedingt Badeschuhe mit fester Sohle tragen und beim Angeln oder Fischen Schutzhandschuhe tragen. Beim Tauchen oder Schnorcheln gilt es einen ausreichenden Abstand zum sandigen Untergrund einzuhalten, da das Petermännchen, wenn es sich bedroht fühlt, auch angreift und sticht. Angler sollten Handschuhe tragen, wenn gefangene Fische vom Haken genommen werden – denn auch hier kann es schnell zu Verletzungen durch die Stacheln kommen.

Petermännchen auch für Hunde gefährlich

Übrigens: Auch für Hunde, die im Meer toben, kann ein Petermännchen gefährlich werden. Daher im Ernstfall unbedingt sofort zum Tierarzt, raten Experten. (juerg)