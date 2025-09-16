Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hollywood-Legende Robert Redford gestorben. (Archivbild)
Hollywood-Legende Robert Redford gestorben. (Archivbild) Bild: Kevork Djansezian/AP/dpa
Hollywood-Legende Robert Redford gestorben. (Archivbild)
Hollywood-Legende Robert Redford gestorben. (Archivbild) Bild: Kevork Djansezian/AP/dpa
Panorama
Hollywood-Legende Redford tot: Seine fünf wichtigsten Filme
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Filmwelt trauert um Robert Redford, der die Branche als Schauspieler, Regisseur und Festival-Gründer prägte. Seine wichtigsten Filme im Überblick.

Los Angeles.

Als Schauspieler, Regisseur und Festival-Gründer prägte Robert Redford jahrzehntelang die Filmwelt. Ein Überblick über fünf Meilensteine seiner Karriere:

1. "Zwei Banditen" (1969) 

Die Western-Komödie (im Original "Butch Cassidy and the Sundance Kid") verhalf Redford zum weltweiten Durchbruch. Gemeinsam mit Paul Newman raubte er Eisenbahnen und Banken aus - und spielte sich als charmanter Ganove in die Herzen von Millionen Fans.

2. "Der große Gatsby" (1974) 

Die Rolle des Jay Gatsby gilt als eine der US-Paraderollen - und sie etablierte Redford endgültig als einen der ganz Großen in Hollywood. Der gleichnamige Roman von F. Scott Fitzgerald wurde vielfach verfilmt, diese Verfilmung gilt bis heute als eine der besten. 

3. "Eine ganz normale Familie" (1980)

Das Regie-Debüt von Redford, mit dem er auch seinen ersten Oscar einsammelte. Der Film, der auf dem gleichnamigen Roman der US-Autorin Judith Guest basiert, handelt von einer wohlhabenden Familie in einem Vorort von Chicago, deren Leben von einem Trauerfall überschattet wird. 

4. "Jenseits von Afrika" (1985)

An der Seite von Meryl Streep spielte sich Redford in diesem Film endgültig in die Herzen von Millionen vor allem weiblicher Fans auf der ganzen Welt. Streep spielt in diesem Karen Blixen, die aus Europa stammt, sich in Afrika eine Existenz aufbauen will und sich dann in den Adligen Denys Finch Hatton, gespielt von Redford, verliebt. Spätestens wenn Redford Streep die Haare wäscht fangen seine Fans an zu schmachten. 

5. "All Is Lost" (2013)

Zum Ende seiner Karriere hin nahm Redford seine wohl intensivste Rolle an: Ganz alleine, im Schiffbruch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
16.09.2025
6 min.
Leinwandidol ohne Allüren: Robert Redford ist tot
Einer der großen Schauspieler: Robert Redford ist gestorben. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien, gemeinsam mit seiner deutschen Frau. Mit diesen Filmszenen schrieb er Geschichte.
Barbara Munker und Christina Horsten, dpa
16.09.2025
4 min.
"Trauriger Verlust": Kino-Ikone Robert Redford gestorben
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Mit Filmen wie "Zwei Banditen", "Der große Gatsby" und "Jenseits von Afrika" wurde Robert Redford zur Schauspiel-Legende. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben - und die Filmwelt trauert.
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
Mehr Artikel