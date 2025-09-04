Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jessica Chastain kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen.
Jessica Chastain kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Jessica Chastain kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen.
Jessica Chastain kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Hollywood-Stern für Jessica Chastain - Al Pacino feiert mit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Oscars hat sie schon, nun kommt ein fester Platz auf Hollywoods "Walk of Fame" dazu: Jessica Chastain bringt zur Sternenfeier prominente Gäste mit - und erzählt von ihrer ärmlichen Kindheit.

Los Angeles.

Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) kann sich über eine weitere Hollywood-Auszeichnung freuen. Vor jubelnden Fans enthüllte die US-Schauspielerin ihre Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" Auf dem berühmten Bürgersteig ist sie jetzt mit dem 2.819. Stern verewigt.

Es ist die 2.819. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig in Hollywood.
Es ist die 2.819. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig in Hollywood. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Es ist die 2.819. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig in Hollywood.
Es ist die 2.819. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig in Hollywood. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sich der Star strahlend auf der Plakette. In ihrer Dankesrede schlug die Schauspielerin aber auch ernste Worte an. Sie sprach über ihre ärmliche Kindheit in Nordkalifornien mit drei Geschwistern und einer alleinerziehenden, jungen Mutter. Oft habe das Geld für Lebensmittel gefehlt, sie sei hungrig zur Schule gegangen. Doch ihre liebevolle Mutter habe versucht, ihr Bestes zu geben, sagte Chastain. 

In einer Theaterklasse habe sie entdeckt, wie wichtig es sei, Geschichten zu erzählen und damit Menschen anzusprechen. Chastain sprach auch über eine jüngere, psychisch kranke Schwester, die nicht mehr lebe. Schweigen würde nicht helfen, betonte die Schauspielerin. Man müsse Liebe verbreiten und Dinge ansprechen. 

Al Pacino gerät ins Schwärmen

Bei der Feier erhielt Chastain prominente Unterstützung. Als Stargäste zollten Al Pacino (85) und Viola Davis (60) Tribut. Er hoffe, dass er hier oben auf dem Podium nicht sterben werde, witzelte der grauhaarige Pacino. 

Al Pacino arbeitete mehrmals mit Jessica Chastain zusammen.
Al Pacino arbeitete mehrmals mit Jessica Chastain zusammen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Al Pacino arbeitete mehrmals mit Jessica Chastain zusammen.
Al Pacino arbeitete mehrmals mit Jessica Chastain zusammen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Er erinnerte an seine erste Begegnung mit der damals noch jungen, unbekannten Schauspielerin, die er zum Vorsprechen für eine Rolle in dem Drama "Salome" eingeladen hatte. Ein "hübsches, kleines, rothaariges Mädchen" sei auf die Bühne gestiegen und Chastain habe ihn sofort mit ihrem Talent überzeugt. "Sie ist ein Genie", schwärmte der Hollywood-Star. 

An der Seite von Pacino stand Chastain bereits 2006 in dem Theaterstück "Salome" auf der Bühne. 2013 inszenierte Pacino als Regisseur und Darsteller mit Chastain aus dem Stoff auch einen Film. Die beiden Stars stehen derzeit für das gemeinsame Filmprojekt "Assassination" über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy vor der Kamera. 

Viola Davis und Al Pacino zollen Jessica Chastain Tribut.
Viola Davis und Al Pacino zollen Jessica Chastain Tribut. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Viola Davis und Al Pacino zollen Jessica Chastain Tribut.
Viola Davis und Al Pacino zollen Jessica Chastain Tribut. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Mit Davis als Hauptdarstellerin drehte Chastain in einer Nebenrolle das Südstaatendrama "The Help", das beiden 2012 Oscar-Nominierungen einbrachte. Chastain gewann Hollywoods höchste Auszeichnung 2022 als beste Hauptdarstellerin für "The Eyes Of Tammy Faye", eine Filmbiografie über eine christliche TV-Predigerin. 

Enorme Bandbreite

Die Bandbreite der Kalifornierin ist enorm. In Kathryn Bigelows "Zero Dark Thirty" (2013) jagte sie in der Rolle einer CIA-Agentin dem Al-Kaida Terroristen Osama bin Laden nach. Mit Matt Damon drehte sie das Science-Fiction-Spektakel "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" (2015), in "Molly's Game" (2018) spielte sie die "Poker-Prinzessin" Molly Bloom, die heimliche Pokerturniere mit Promis und Reichen organisierte. 

Auf der Berlinale war sie zuletzt in dem Liebesdrama "Dreams" von Michel Franco zu sehen, das auch um das Thema illegale Migration in die USA kreist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
16.08.2025
3 min.
Tarantino: Gebe Regie-Nachfolge gerne an David Fincher ab
Quentin Tarantino packt in einem Podcast aus (Archivbild)
Brad Pitt steht für die Nachfolge von "Once Upon a Time in Hollywood" wieder vor der Kamera. Als Regisseur ist diesmal jedoch nicht Quentin Tarantino dabei - der überlässt das gerne einem Kollegen.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
26.08.2025
6 min.
Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival
Julia Roberts ist in Luca Guadagninos "After The Hunt" zu sehen (Archivbild).
Venedig wird wieder zum Hotspot für alle, die Kino lieben. Julia Roberts kommt erstmals zu den Filmfestspielen, Al Pacino mischt doppelt mit und ein anderer Star sorgt schon vorab für Oscar-Gerüchte.
Lisa Forster, dpa
Mehr Artikel