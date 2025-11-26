Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze.
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze.
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Panorama
Hongkong-Hochhausbrand: Dutzende Tote und Hunderte Vermisste
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 44 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal vieler weiterer herrscht Unklarheit.

Hongkong.

– Nach dem verheerenden Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf mindestens 44 gestiegen. 45 weitere Menschen befanden sich in kritischem Zustand, wie die Hongkonger Behörden mitteilten. Zudem galten weiterhin rund 280 Bewohner als vermisst, sagte Regierungschef John Lee. Unter den Toten war auch ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der am Einsatzort bewusstlos gefunden wurde und im Krankenhaus starb.

Das Feuer war am Mittwoch in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und hatte sich rasch über mehrere eingerüstete Hochhäuser ausgebreitet. Die Behörden riefen Alarmstufe fünf – die höchste Kategorie – aus. Die Feuerwehr berichtete von extremen Temperaturen in den oberen Stockwerken und schwierigen Bedingungen bei der Brandbekämpfung. Die Löscharbeiten dauerten auch in der Nacht an; in vier der acht Wohnblöcke war das Feuer mittlerweile unter Kontrolle.

Festnahmen nach Verdacht auf fahrlässige Tötung

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Behörden prüfen insbesondere die Sicherheitsstandards der traditionellen Bambusgerüste und der daran befestigten Schutznetze, mit denen alle Gebäude wegen Renovierungsarbeiten verkleidet waren. In diesem Zusammenhang wurden drei Männer – laut Medienberichten zwei Direktoren und ein technischer Berater einer Baufirma – wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen. 

Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze.
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze.
Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Ermittler fanden demnach mit Polystyrolplatten – einem leicht entflammbaren Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird – verbaute und teils blockierte Fenster sowie mutmaßlich minderwertige Baumaterialien. Beides könnte dazu beigetragen haben, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete.

Dramatische Szenen in der Nacht

Laut Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Mittwochnachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Das Gebiet umfasst acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit dem Baugerüst eingefasst.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich über die Opfer informieren konnte.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Regierungschef Lee sagte, die Feuerwehr bringe den Brand "schrittweise unter Kontrolle", alle verfügbaren Kräfte seien mobilisiert worden. Aus Peking übermittelte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Beileidsbekundungen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Er sicherte der Sonderverwaltungsregion Unterstützung zu. 

Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben.
Auch ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz sein Leben. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa

Wie die "South China Morning Post" berichtete, waren mehr als 800 Feuerwehrleute und Sanitäter mit über 140 Fahrzeugen im Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Männerleiche in brennendem Wohnhaus gefunden
Die Identifizierung des Toten und Klärung der Todesursache stehen noch aus.
Auf ein Explosionsgeräusch folgen Flammen – dann steht eine ganze Doppelhaushälfte in Brand. Bei den Löscharbeiten entdecken die Einsatzkräfte einen Toten.
25.11.2025
3 min.
Neue Brücke steht: Wichtige Verbindungsstraße im Erzgebirge bald wieder frei
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke.
Der Ersatzneubau einer Brücke der S 223 über die Flöha nahe Nennigmühle steht kurz vor der Vollendung. Ein weiteres Bauvorhaben an der Staatsstraße soll möglichst bald folgen.
Joseph Wenzel
22.11.2025
2 min.
Containerschiff mit Gefahrgut brennt im Hafen von LA
Am Freitagabend war das Feuer auf dem im Hafen von LA angedockten Schiff ausgebrochen, auch Container mit Gefahrstoffen brennen.
Dramatischer Einsatz im Hafen von Los Angeles: Ein Schiff mit gefährlicher Fracht steht in Flammen, es gibt eine Explosion. Nicht nur die Einsatzkräfte müssen sich schützen.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
27.11.2025
4 min.
Auf dem Stern über die Strecke: "Kirby Air Riders"
Dauer-Action am Boden und in luftiger Höhe: Bei "Kirby Air Riders" bleibt kaum Zeit, die Landschaft zu bewundern.
Wer hat darauf gewartet? Vor allem eine eingeschworene Fan-Community. Doch kann dieses spezielle Rennspiel mit seinem Freischalt-Marathon auch Nichtfans überzeugen?
27.11.2025
7 min.
Gondeln satt! - 15 Neuheiten in den Alpen
Die Gondeln fahren nach Bedarf: der "FlemX" im Schweizer Skigebiet Flims Laa nutzt die Ropetaxi-Technologie.
Weniger Warteschlangen, mehr Komfort: In Verbier, Zauchensee & Co bringen neue Bahnen und Recycling-Ideen frischen Schwung ins Skivergnügen. Welche Highlights jetzt locken.
Tom Nebe, dpa
Mehr Artikel