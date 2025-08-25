Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Großbrand im Hamburger Hafengebiet beschäftigt Hunderte Feuerwehrleute.
Rauch ist hinter einem Schiff zu sehen; in der Nähe des Einsatzortes fließt die Norderelbe.
Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Polizisten stehen hinter einem Metallbehälter. Trümmerteile sollen bei dem Brand Hunderte Meter weit geflogen sein.
Panorama
Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg
von Markus Klemm und Lukas Müller, dpa
Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand.

Hamburg.

Eine schwarze Rauchwolke steigt in den Himmel, meterhohe Flammen lodern, dumpfe Explosionen sind zu hören: Ein Großbrand im Hamburger Stadtteil Veddel südöstlich der Innenstadt beschäftigt Hunderte Feuerwehrleute. Wasserwerfer der Polizei fuhren am Abend vor. 

Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, ist derzeit unklar. "Wir werden hier noch mehrere Stunden im Einsatz sein", sagte Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann. "Also der Einsatz wird sich noch bis in die späten Abendstunden oder in die frühen Morgenstunden ziehen." Die Feuerwehr habe Unterstützung angefordert. Auch die Flughafenfeuerwehr sei hinzugerufen worden. 

Die Auswirkungen des Feuers, das am Nachmittag in einer Lagerhalle ausbrach, waren am Abend unklar. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden, sagte Hartmann. 25 weitere Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Die Sachschäden in dem Hafengebiet dürften den Bildern nach verheerend sein. 

Trümmerteile trafen Einsatzfahrzeuge

Ein Augenzeuge, der in einer angrenzenden Halle arbeitete, sagte: "Ich bin rausgerannt. Ich habe das erst gar nicht richtig realisiert." Er habe den Rauch gesehen. Dann sei geschrien worden. "Und dann flogen schon die Trümmer."

Der Einsatz war für die Feuerwehr zeitweise schwierig: Trümmerteile trafen Einsatzfahrzeuge, wie Sprecher Hartmann am Brandort sagte. Die Einsatzkräfte hätten sich daraufhin mehrere Hundert Meter zurückgezogen.

Fahrzeug in Lagerhalle soll Feuer ausgelöst haben 

Den Brand ausgelöst haben soll ein Fahrzeug. Warum es in Brand geriet, war am Abend nicht bekannt. Das Fahrzeug stand in einer Lagerhalle, die später in Flammen stand. Mehrere Druckgasbehälter, mutmaßlich mit Lachgas gefüllt, explodierten. Die brennenden Teile hätten dann weitere Brände in benachbarten Gebäuden und auf Grundstücken ausgelöst, wie Sprecher Hartmann sagte. 

Kilometerlanger Stau auf der Autobahn 

Pendler wurden von dem Großbrand überrascht. Die angrenzende Autobahn 1, die üblicherweise stark frequentiert wird, musste stellenweise gesperrt werden. Der Verkehr stockte auf bis zu zwölf Kilometern. Trümmerteile seien bis auf die nahegelegene A1 geflogen, sagte Hartmann. Dadurch wurde auch eine Person verletzt, die vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden sei. Die brennenden Teile hätten auch Gras und Böschung in Brand gesetzt. Auf der Autobahn A7, die westlich der A1 verläuft, stockte der Verkehr. 

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. 

Seeschifffahrt nicht gestört 

Gefragt nach den Auswirkungen auf den Hafenbetrieb teilte die Hafenverwaltung HPA mit, dass die Seeschifffahrt nicht betroffen sei. In dem Hafengebiet sind üblicherweise keine Containerriesen unterwegs; die vier Containerterminals liegen weiter westlich. Für die Binnen- und Hafenschifffahrt seien Sperren für die Bereiche Norderelbe, Spreekanal und Peutekanal eingerichtet worden, teilte eine HPA-Sprecherin mit. Zudem wurde ein Bereich der Hafenbahn gesperrt, die Güter durch den Hafen transportiert. 

Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis sperrte einen Teil seines großen Werksgeländes, der an den Brand grenzte, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Die Werksfeuerwehr des Unternehmens habe die Löscharbeiten unterstützt. (dpa)

