Hunderte Menschen bei "Molenputz" nach Sturmflut in Sassnitz

Nach der schweren Ostsee-Sturmflut wird aufgeräumt. Hunderte Freiwillige beteiligen sich an der Aktion in Sassnitz auf Rügen.

Sassnitz.

Hunderte Freiwillige haben am Samstag beim "Molenputz" in Sassnitz auf Rügen die Promenade von den Hinterlassenschaften der schweren Ostsee-Sturmflut von Freitag vor einer Woche befreit. "Hier sind bestimmt 350 Leute. Wir sammeln alles ein, was hier nicht hingehört", sagte Bürgermeister Leon Kräusche der Deutschen Presse-Agentur.