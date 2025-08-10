Hunderttausende bei heißer Street Parade in Zürich

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fächer waren wegen der großen Hitze ein wichtiges Parade-Accessoire.
Fächer waren wegen der großen Hitze ein wichtiges Parade-Accessoire. Bild: Til Buergy/KEYSTONE/dpa
Die Polizei geht von mehreren Hunderttausend Teilnehmern aus.
Die Polizei geht von mehreren Hunderttausend Teilnehmern aus. Bild: Til Buergy/KEYSTONE/dpa
Blumen-Kostüme waren erlaubt; einige Bienenvölker wurden wegen der Parade umgesiedelt.
Blumen-Kostüme waren erlaubt; einige Bienenvölker wurden wegen der Parade umgesiedelt. Bild: Til Buergy/KEYSTONE/dpa
Das Thermomenter kletterte auf 33 Grad.
Das Thermomenter kletterte auf 33 Grad. Bild: Til Buergy/KEYSTONE/dpa
Das Leben und die Liebe stehen im Zentrum der riesigen Straßen-Party in der Schweiz. Für die Gesundheit der Teilnehmer sorgen unter anderem große Sprinkleranlagen und Drogen-Checks.

Zürich.

Trotz großer Sommerhitze mit rund 33 Grad haben nach Angaben der Polizei Hunderttausende Menschen bei der Street Parade am Seeufer in Zürich gefeiert und getanzt. Entlang der Route der 29 Musik-Trucks wurden große Sprinkleranlagen aufgestellt, um die Menge etwas abzukühlen. Manche Gäste sprangen zum Temperaturausgleich in den Zürichsee.

Der Zürichsee bot Abkühlung.
Der Zürichsee bot Abkühlung. Bild: Til Buergy/KEYSTONE/dpa
Die diesjährige Street Parade fand unter dem Motto "Live Love, Love Life" ("Lebe die Liebe, liebe das Leben") statt. Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992. Zur ersten Ausgabe kamen nur rund 1.000 Besucherinnen und Besucher.

Service für Drogenkonsumenten, Tattoo-Fans und Bienen

Auch dieses Jahr bot die Stadt Zürich einen Service an, bei dem Party-Teilnehmer Drogen vor dem Konsum testen lassen können. Bereits einen Tag vor der Parade warnte die Beratungsstelle vor mehreren Arten von extrem hoch dosierten Ecstasy-Pillen.

Während die Feier große Menschenmassen in die Stadt lockte, machten einige Zürcher Bienenstöcke Urlaub auf dem Land: Wegen der lauten und vibrierenden Musik siedelte ein Luxushotel seine Bienenvölker ins Zürcher Weinland um, wie das Medienportal "20 Minuten" berichtete.

Für Partygäste, die dennoch Lust hatten, gestochen zu werden, bot das Hotel während der Street Parade einen Tätowier-Service an, wie das Portal "Blick" berichtete. (dpa)

