Hunderttausende bestaunen Thanksgiving-Parade in New York

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Super Mario zieht zu Thanksgiving durch New Yorks Häuserschluchten.
Super Mario zieht zu Thanksgiving durch New Yorks Häuserschluchten. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Ein seltener Anblick in den höheren Stockwerken der New Yorker Wolkenkratzer.
Ein seltener Anblick in den höheren Stockwerken der New Yorker Wolkenkratzer. Bild: Heather Khalifa/AP/dpa
Unter den Hunderttausenden Zuschauern an der Straßen waren auch einige passend kostümiert.
Unter den Hunderttausenden Zuschauern an der Straßen waren auch einige passend kostümiert. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Der Wagen mit Tom Truthahn markiert traditionell den Start der Parade.
Der Wagen mit Tom Truthahn markiert traditionell den Start der Parade. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Zum Abschluss der Parade erklärt Santa Claus die Weihnachtssaison für eröffnet.
Zum Abschluss der Parade erklärt Santa Claus die Weihnachtssaison für eröffnet. Bild: Frank Franklin/AP/dpa
Für viele eine Thanksgiving-Tradition: Die Parade in New York schauen.
Für viele eine Thanksgiving-Tradition: Die Parade in New York schauen. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Super Mario zieht zu Thanksgiving durch New Yorks Häuserschluchten.
Super Mario zieht zu Thanksgiving durch New Yorks Häuserschluchten. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Ein seltener Anblick in den höheren Stockwerken der New Yorker Wolkenkratzer.
Ein seltener Anblick in den höheren Stockwerken der New Yorker Wolkenkratzer. Bild: Heather Khalifa/AP/dpa
Unter den Hunderttausenden Zuschauern an der Straßen waren auch einige passend kostümiert.
Unter den Hunderttausenden Zuschauern an der Straßen waren auch einige passend kostümiert. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Der Wagen mit Tom Truthahn markiert traditionell den Start der Parade.
Der Wagen mit Tom Truthahn markiert traditionell den Start der Parade. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Zum Abschluss der Parade erklärt Santa Claus die Weihnachtssaison für eröffnet.
Zum Abschluss der Parade erklärt Santa Claus die Weihnachtssaison für eröffnet. Bild: Frank Franklin/AP/dpa
Für viele eine Thanksgiving-Tradition: Die Parade in New York schauen.
Für viele eine Thanksgiving-Tradition: Die Parade in New York schauen. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa
Panorama
Hunderttausende bestaunen Thanksgiving-Parade in New York
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für viele Amerikaner gehört dieser Umzug genauso zum Feiertag wie Truthahn auf den Fest-Tisch: Unter blauem Himmel wurden auch dieses Jahr Dutzende Riesenballons durch Manhattan gezogen.

New York.

Mehr als 30 haushohe Riesenballons, Hunderte Tänzer und Hunderttausende Zuschauer: In New York ist die traditionelle Thanksgiving-Parade durch die Straßen gezogen. Der mehrstündige Umzug mit Festwagen, Marching Bands und vielen Fußgruppen lief am Tag des US-Erntedankfestes vom Central Park in der Upper West Side bis zum Herald Square in der Nähe des Empire State Buildings im Zentrum Manhattans. Für Millionen US-Amerikaner ist es Tradition, den Umzug während der Vorbereitungen für das große Familienfest daheim am Fernseher zu verfolgen.

Die Riesenballons schwebten bei frischem Wind und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt durch die New Yorker Häuserschluchten, gezogen an Seilen von Hunderten Freiwilligen. Zu den gezeigten Figuren gehörten Klempner Super Mario, Comic-Hund Snoopy und Derpy und Sussy, zwei Figuren aus dem Netflix-Hit "KPop Demon Hunters", die an einen Tiger und eine Elster erinnern. Auf einem der rund 30 Karnevalswagen waren erstmals übergroße Versionen der Sammelfigur Labubu zu sehen. Den Start des Umzugs markierte traditionell ein Wagen mit der Figur Tom Truthahn, am Ende tanzte wie immer das Showballett Rockettes, bevor zum Abschluss ein Santa Claus inoffiziell die Weihnachtswochen in den USA einläutete.

5.000 Freiwillige, 33 Clowngruppen

Die Thanksgiving-Parade ist Jahr für Jahr eine spektakuläre Werbeaktion einer großen Kaufhauskette und fand 1924 erstmals statt. Dieses Jahr markiert die 99. Ausgabe des Festzuges, weil er in den Jahren 1942 bis 1944 wegen des Zweiten Weltkrieges ausgesetzt wurde. Begleitet wurden die Ballons in diesem Jahr laut Organisatoren von mehr als 5.000 Freiwilligen, 27 Festwagen, 33 Clowngruppen und elf Blaskapellen.

In den USA überträgt der Fernsehsender NBC das Spektakel und zeigt dabei auch Auftritte von Musikstars wie "Wicked"-Hexe Cynthia Erivo, Sänger Shaggy und den Hitsong "Golden" aus "KPop Demon Hunters". Auch die Ensembles von Broadway-Musicals wie "Buena Vista Social Club" und "Just in Time" performten Ausschnitte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:08 Uhr
3 min.
Ex-Bürgermeister ist neuer Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereins
Volker Lange (li.) übergibt nach 17 Jahren als Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereines sein Amt an Miko Runkel.
Beim Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) gibt es einen Wechsel in der Führungsriege. Ex-Ordnungsbürgermeister Miko Runkel ist neuer Präsident des Traditionsklubs. Welche Pläne er hat.
Peggy Schellenberger
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
24.11.2025
2 min.
Weihnachtsbaum und Truthähne im Weißen Haus
Melanie Trump nimmt den Weihnachtsbaum in Empfang.
Das Weiße Haus bereitet sich auf gleich zwei Feiertage vor. Für Weihnachten wird ein großer Baum angeliefert, und zwei Truthähne warten auf eine besondere Zeremonie.
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
08.11.2025
4 min.
Längster Shutdown der US-Geschichte bremst Luftverkehr aus
An vielen Flughäfen in den USA müssen Reisende sich auf lange Wartezeiten einstellen - so wie hier am LaGuardia International Airport in New York.
Zu Thanksgiving reisen Ende November jedes Jahr Millionen Amerikaner zu ihren Familien. Nun droht der festgefahrene Haushaltsstreit im Kongress, die Feiertagspläne vieler zu durchkreuzen.
20:07 Uhr
3 min.
Auseinandersetzungen in Deventer: Stuttgart-Fans reisen ab
Vor der Partie des VfB im niederländischen Deventer gab es Stress.
In Deventer gibt es Probleme zwischen Polizei und VfB-Fans. Die niederländischen Beamten setzen Schlagstöcke ein. Der Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter äußert sich.
Mehr Artikel