Ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti sieht Michelle Hunziker inzwischen als eine Art Bruder. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti sieht Michelle Hunziker inzwischen als eine Art Bruder. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Hunziker sieht Ex-Mann Ramazzotti als Bruder
Die Scheidung liegt schon mehr als 15 Jahre zurück. Inzwischen verstehen sich die TV-Moderatorin und der Sänger als eine Art Geschwister-Duo.

Mailand.

Die TV-Moderatorin Michelle Hunziker sieht in ihrem Ex-Ehemann Eros Ramazzotti inzwischen eine Art Bruder. "Eros und ich sind heute Geschwister und Familie. Wir lieben uns von ganzem Herzen", sagte die 48-Jährige der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera". Zur damaligen Trennung sagte sie: "Heute würde ich mich anders verhalten." Mit dem Schlagersänger ("Cose della vita") war Hunziker bis 2009 verheiratet. Ramazzotti und sie haben eine gemeinsame Tochter.

Ein "Projekt fürs Leben" wichtiger als Treue

Die TV-Moderatorin, die sowohl die Schweizer als auch die italienische Staatsbürgerschaft hat, sprach von überflüssigem Leid in der damaligen Beziehung. "Wenn man jung ist, hat man viele Lücken und emotionale Defizite und weiß nicht, wie man mit den Dingen umgehen soll." Auf die Frage nach der Bedeutung von Treue antwortete sie: "Wenn man jung ist, redet man Dir ein, dass Treue etwas Grundlegendes ist. Aber heute denke ich, dass es wichtiger ist, ein Projekt fürs Leben zu haben."

Heute ist Hunziker mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti
Provera zusammen. Aus ihrer zweiten Ehe mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi hat sie zwei weitere Töchter. Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei "Wetten dass..?" an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt. Im Mai führte sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
