Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hurrikan "Melissa" hat die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Bild: Uncredited/NOAA via AP/dpa
In Erwartung des Hurrikans kauften Menschen Wasser und Lebensmittel, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein.
In Erwartung des Hurrikans kauften Menschen Wasser und Lebensmittel, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor.
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren.
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Hurrikan "Melissa" hat die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Bild: Uncredited/NOAA via AP/dpa
In Erwartung des Hurrikans kauften Menschen Wasser und Lebensmittel, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein.
In Erwartung des Hurrikans kauften Menschen Wasser und Lebensmittel, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor.
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren.
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Panorama
Hurrikan "Melissa" erreicht vor Jamaika stärkste Stufe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wirbelsturm könnte die Karibikinsel als stärkster je in Jamaika registrierter Hurrikan treffen. Die Regierung ordnet Evakuierungen an und richtet Notunterkünfte ein.

Kingston.

Hurrikan "Melissa" hat vor der Küste der Karibikinsel Jamaika weiter an Kraft gewonnen und die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 280 Kilometern pro Stunde befand sich der Sturm am Montagmittag (Ortszeit) etwa 230 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Kingston, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Für Jamaika und die kubanischen Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo und Holguín wurde eine Hurrikan-Warnung herausgegeben. 

Sollte er mit der derzeitigen Windgeschwindigkeit auf Jamaika treffen, wäre der Wirbelsturm laut Meteorologen der stärkste Hurrikan, der den Karibikstaat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1851 je erreicht hat. Im Laufe des Montags gewann der Sturm weiter an Stärke, während er sich sehr langsam der Küste näherte. Schwankungen in der Intensität seien wahrscheinlich, hieß es in der Prognose des Hurrikanzentrums. In der Nacht des Montags oder am frühen Dienstagmorgen werde "Melissa" auf Jamaika treffen. Bereits vor der Ankunft des Sturms seien "zerstörerische Winde, Sturmfluten und katastrophale Überschwemmungen" zu erwarten. 

Evakuierungsbefehl für mehrere Ortschaften in Jamaika 

Vor Erreichen des Festlandes sorgte "Melissa" bereits für Stromausfälle, nachdem umstürzende Bäume Stromleitungen beschädigt hatten. Mehr als 50.000 Anschlüsse waren ohne Elektrizität, wie Energieminister Daryl Vaz mitteilte. "Es gibt Regionen in Portland und St. Thomas, in denen es zu Stromausfällen kam, aber die Mitarbeiter konnten aufgrund der unsicheren Wetterbedingungen nicht sofort etwas unternehmen", sagte Vaz.

Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor.
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor.
Die Menschen auf der Karibikinsel bereiten sich auf zerstörerische Winde und Überschwemmungen vor. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

Jamaikas Regierungschef Andrew Holness ordnete obligatorische Evakuierungen für mehrere Ortschaften an und rief die gesamte Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Flughafen von Kingston wurde geschlossen. Der Zivilschutz richtete fast 900 Notunterkünfte ein. Ebenfalls als "starker Hurrikan" werde "Melissa" später am Dienstag über den Südosten Kubas ziehen. Am Mittwoch werde der Hurrikan dann die Bahamas erreichen. 

Auch in Kuba bereiteten sich die Behörden darauf vor, Tausende Menschen aus den besonders gefährdeten Regionen in Sicherheit zu bringen. "Unsere Priorität ist der Schutz der Bevölkerung", sagte Präsident Miguel Díaz-Canel Bermúdez bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrats.

Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren.
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren.
Die Auswirkungen des Sturms waren bereits vor der Ankunft zu spüren. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

Bereits mehrere Tote

Hurrikan "Melissa" hinterlässt auf seinem Kurs durch die Karibik bereits jetzt eine Spur der Verwüstung: In Haiti kamen nach starkem Regen drei Menschen ums Leben, auch in der Dominikanischen Republik wurde eine Person getötet.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Atlantik am 1. Juni und dauert bis zum 30. November. Die Stürme werden in alphabetischer Reihenfolge benannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:48 Uhr
2 min.
Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa
Der große Hurrikan "Melissa" ist auch aus dem Weltall sichtbar.
In wenigen Stunden soll Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land treffen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erwartet fatale Folgen. Was hat der Klimawandel damit zu tun?
15:49 Uhr
4 min.
Extrem gefährlicher Hurrikan "Melissa" nähert sich Jamaika
Die Behörden rechnen bei Eintreffen von "Melissa" in Jamaika mit schwersten Schäden.
Der Wirbelsturm zieht mit Windgeschwindigkeiten von 295 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel zu. Meteorologen beschreiben die Lage als extrem gefährlich und lebensbedrohlich.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
Mehr Artikel