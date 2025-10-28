Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Melissa" dürfte mit extremer Wucht auf Jamaika treffen. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
"Melissa" dürfte mit extremer Wucht auf Jamaika treffen. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Panorama
Hurrikan "Melissa" gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke
Der Wirbelsturm zieht mit Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel zu. Meteorologen beschreiben die Lage als extrem gefährlich und lebensbedrohlich.

Kingston.

Kurz vor dem Eintreffen des Hurrikans "Melissa" an der Küste von Jamaika hat der gefährliche Wirbelsturm weiter an Kraft zugelegt. Der Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ziehe nun mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mit. "Melissa" befand sich rund 80 Kilometer südsüdöstlich der Ortschaft Negril und sollte innerhalb der kommenden Stunden auf Land treffen. 

Das NHC rief die Bevölkerung dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei extrem gefährlich und lebensbedrohlich. "Melissa" hatte sich in den vergangenen Tagen über der Karibik zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. In Jamaika wurden bei den Vorbereitungen auf den Sturm nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen beim Fällen von Bäumen getötet. (dpa)

Mehr Artikel