"Idalia" erreicht Hurrikan-Stufe vier

An der Westküste Floridas herrscht Alarmbereitschaft. Hurrikan "Idalia" wird auf Land treffen. Die verheerenden Folgen von Hurrikan "Ian" im vergangenen Herbst sind noch präsent.

Tallahassee.

Wenige Kilometer vor der Küste des US-Bundesstaates Florida hat der Sturm "Idalia" die zweithöchste Hurrikan-Stufe vier erreicht. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von etwa 209 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mit. Der Sturm befand sich demnach nur noch etwa 95 Kilometer vor der Nordwestküste Floridas. Bis er in wenigen Stunden in der Region Big Bend südlich der Hauptstadt Tallahassee auf Land treffe, könne er weiter an Kraft gewinnen, hieß es.